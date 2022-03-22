لون شعر خرافي.. صبغ الشعر بالحناء والشاي لتغطية الشعر الأبيض واحصلي على لون عنابي طبيعي

تسعى الكثير من السيدات والفتيات إلى عمل صبغة للشعر سواء للتغلب على الشعر الأبيض الناتج عن تقدم العمر أو تغيير في المظهر، ويعتبر صبغ الشعر بالحناء والشاي من أنواع الصبغات الطبيعية التي لا تضر الشعر، وتعمل على تغذيته بشكل طبيعي، ومن خلال تلك المقال سوف نقوم بعرض الطريقة بسهولة، وفي أسرع وقت.

صبغ الشعر بالحناء والشاي

يمكنك عمل صبغة طبيعية من الحناء والشاي، والحصول على لون مميز من خلال خطوات سهلة يمكنك اتباعها.

صبغ الشعر باللون البني

يمكنك الحصول على لون بني مميز لشعرك بالطريقة التالية:

المكونات

كمية من الشاي الأسود.

كمية من الحناء الطبيعية.

عصير ليمون.

ربع ملعقة من الخل الأبيض.

ماء.

قبعة الاستحمام البلاستيكية.

مشط خشبي.

زيت جوز الهند.

التخلص من الشيب

في وعاء على النار ضعي الماء حتى يغلي.

ضعي الشاي لمدة ربع ساعة.

قومي بتصفية الشاي.

ضعي ماء الشاي ومعها الحناء، وقومي بخلطها جيداً.

قومي بوضع عصير الليمون والخل.

إمزجيهم حتى تحصلي على ملمس رطب.

قومي بتقسيم شعرك إلى أربعة أجزاء.

قومي بتوزيع الخليط على كل جزء بداية من الجذور حتى الأطراف.

أكملي باقي الأجزاء بنفس الطريقة.

قومي بلف شعرك بعد الانتهاء من توزيع الصبغة.

ضعي غطاء الشعر البلاستيكي حتى يأخذ وقته في تغيير اللون.

اتركي الصبغة على شعرك لمدة لا تقل عن ساعتين.

بعد انتهاء المدة المحددة قومي بغسل شعرك بالماء الجاري حتى تتأكدي من زوال كل آثار الصبغة من كل جزء في شعرك.

قومي بغسل شعرك بالماء والشامبو المخصص إلى نوع شعرك.

قومي بتمشيط شعرك بواسطة مشط خشبي حتى لا يتعرض للتكسير.

كرري الوصفة مرتين خلال الأسبوع للحصول على اللون المناسب على بشرتك، واستمتعي بشعر بني جذاب لامع دون تعرضه للهلاك والتلف.

يمكنك دهن شعرك بكمية من زيت جوز الهند يومياً للحفاظ على ترطيب شعرك، والتدليك بحركات دائرية لفروة رأسك.

وفي نهاية تلك المقال لقد قمنا بتوضيح طريقة بسيطة وسهلة لصبغ الشعر بالحناء والشاي بأسرع وقت، وبدون تعرض الشعر للتلف أو الهلاك، وذلك بمكونات متوفرة لديك في منزلك دون تكلفة عالية، وهي طريقة صبغ الشعر باللون البني مما يجعلك تستمتعي بشعر مصبوغ ولامع.