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4 أجزاء في الفراخ احذري تناولها تسبب أمراض خطيرة ننشر لكم اليوم أضرار بعض أجزاء الفراخ والتي لا يجب الإفراط في تناولها أو لا يجب تناولها أبدًا، حيث أن هناك بعض الأشخاص التي تقوم بتناول بعض أجزاء في الفراخ والتي تكمن بها الكثير من الأضرار والسموم والتي تؤدي إلى إصابة الجسم بالكثير من الأضرار الصحية، وحيث أن هناك بعض أجزاء في الفراخ تحتوي على نسبة عالية من الدهون والدهون لها أضرار وخيمة على الصحة ولذلك سنقوم بتوضيحها لكم في السطور القادمة في مقالنا اليوم. ما هي أضرار بعض أجزاء الفراخ؟ ذيل الدجاجة وهو الجزء الذي يوجد في مؤخرتها ويجب رميّه تمامًا عند التنظيف حيث أنه من أكثر أجزاء الفراخ التي تحتوي على نسبة كبيرة من الميكروبات والسموم التي قد تضر بصحة الجسم والجهاز الهضمي وتتسبب في اضطرابات شديدة فيه وفي الأمعاء.

كما أن رئتي الدجاجة لابد من رميّها وإزالتها بشكل كامل عند التنظيف لما تحتويه من شوائب وميكروبات ضارة على الصحة وإذا تم تناولها تتسبب في إصابة الإنسان بالأمراض الخطيرة المختلفة.

أما جلد الدجاجة فلا يجب تناوله أيضًا لأنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون الغير مفيدة ويقوم بعض الأشخاص بتناوله ولكنه شيء غير صحي تمامًا ويجب التخلص منه عند التنظيف.

وآخر جزء يجب رميّه عند التنظيف هو رأس الدجاجة لأن الدجاجة عند معالجتها تأخذ الأدوية ويتم حقنها من أدمغتها وبذلك هذا الجزء غير آمن تمامًا ويجب التخلص منه وعدم تناوله نهائيًا. طريقة تنظيف الفراخ من الزفارة والسموم قومي بتذويب الدجاجة جيدًا إذا كانت مجلدة بشكل كبير فالتخلص من الجلد يأتي أول خطوة.

بعد ذلك يجب أن تقومي بإزالة أي شوائب ورواسب في جلد الفراخ وبعد ذلك يجب تنظيف داخل الفراخ جيدًا من الشوائب والدم.

بواسطة الخل الأبيض يجب تنظيف الفراخ من الخارج والداخل فالخل يعمل على التخلص من الزفارة وأي شوائب ضارة.

ثم قومي بفرك الدجاجة بالملح والليمون والفلفل حتى تتأكدي من زوال أي رائحة كريهة وزفارة حتى لا تظهر فيها بعد الطهي ثم قومي بشطفها تحت الماء الجاري ثم قومي بتحضيرها وطهيها. عمر شويل - جدة 4 أجزاء في الفراخ احذري تناولها تسبب أمراض خطيرة للجسم اعرفيها وتخلصي منها فورا - ثقفني

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