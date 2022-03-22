كولاجين طبيعي لبشرتك.. طريقة عمل سيروم لبان الدكر لشد الوجه وتفتيحه خلال أيام

سيروم لبان الدكر لشد البشرة، إن العناية الجيدة بالبشرة من الأمور التي تهم جميع الفتيات فى المراحل العمرية المختلفة ومع انتشار العديد من ماركات الكريمات التجميلية ما بين الغالي والرخيص أصبح الخيار الصحي والأمثل للبشرة من الصعب خوفا من استخدام مواد ضارة بالبشرة وتسبب العديد من المشاكل، لذلك تظل الوصفات الطبيعية هى الخيار الأمثل والأمن على جميع أنواع البشرة ولا يتسبب بأي شكل من الأشكال فى الإضرار بالبشرة، فعندما تبحثين عن منتج طبيعي لشد البشرة والحفاظ على حيويتها وشبابها مهما طال العمر فلن تجدى أفضل من سيروم لبان الدكر معجزة التجاعيد ذات التركيبة الساحرة التي تعمل على شد الوجه من أول استخدام وستلاحظي النتيجة المبهرة بنفسك، فتعرفي على طريقة إعداد سيروم لبان الدكر وكيفية استخدامه.

فوائد سيروم لبان الدكر

يحتوى لبان الدكر على كولاجين طبيعي مما يساعد فى الحفاظ على حيوية ونضارة البشرة.

يعالج البشرة من التجاعيد وعلامات تقدم العمر والخطوط الرفيعة.

يساهم فى علاج الحبوب وأثار البثور والرؤوس السوداء والحفر والندبات.

يساعد فى تقشير الجلد الميت وتجديد الخلايا مما يعطى البشرة إشراقا وصفاء غير عادى.

يمنع ظهور التجاعيد ويساعد فى شد الترهلات والخطوط حول منطقة العين.

يعالج البشرة من الاسمرار والأماكن الداكنة والحروق الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس.

طريقة عمل سيروم لبان الدكر

المكونات:

حصي لبان الدكر.

جل الصبار.

خطوات تحضير سيروم لبان الدكر