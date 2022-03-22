انسي الشعر الزائد من الجسم كله بخلطة سحرية وتبيض فوري للأماكن الغامقة وتحت الابطين

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انسي الشعر الزائد من الجسم كله بخلطة سحرية وتبيض فوري للأماكن الغامقة في موضوعنا اليوم نطرح لكم طريقة استخدام وصفة الفازلين لإزالة الشعر الزائد من الجسم، فمشكلة الشعر الزائد من المشاكل المزعجة تمامًا بالنسبة إلى المرأة والتي يجب التخلص منها باستمرار، وتتسبب مشكلة ظهور الشعر في أماكن مختلفة من الجسم في حرج شديد للمرأة وخاصة أمام زوجها، وتعدد طرق ووسائل إزالة الشعر من طرق مكلفة وطرق مؤلمة، ولكن تعد وصفة الفازلين هي واحدة من أفضل طرق إزالة الشعر بدون ألم كما أنها تقوم بإزالته من الجذور تمامًا. طريقة استخدام الفازلين لإزالة الشعر الزائد مكونات الطريقة: – نصف ملعقة كبيرة من كل من كريم الفازلين الطبي ومسحوق الكركم.

ملعقة دقيق حمص مطحون.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودرة . طريقة التحضير: – قومي بخلط كل المكونات السابقة عدا الفازلين وقلبيهم جيدًا حتى يصبح الخليط متجانس تمامًا.

بعد ذلك قومي بإضافة كريم الفازلين الطبي وقومي بخلطه جيدًا حتى تصبح المكونات متجانسة ومتماسكة.

اشطفي المنطقة المراد إزالة الشعر الزائد منها وقومي بفرد الخليط عليها وتركه عليها لمدة نصف ساعة تقريبًا.

بعد أن يصبح الخليط جافًا تمامًا قومي بإزالته من على المنطقة جيدًا ولكن في عكس اتجاه نمو الشعر الزائد.

ثم قومي بغسل المنطقة وترطيبها بأي كريم مرطب حتى لا تصاب بالاحمرار ويمكنك تكرار الوصفة ثلاث مرات أسبوعيًا حتى تحصلي على نتائج أفضل. وصفة الليمون والسكر لإزالة الشعر من الجسم أضيفي ملعقتين من السكر الأبيض وعصير الليمون إلى كمية وفيرة من الماء ثم قومي بوضع الخليط على النار حتى يسخن وتظهر عليه فقاعات.

ارفعي الخليط من على النار حتى يبرد ثم قومي بفرده على منطقة الشعر الزائد سواء الوجه أو المناطق الحساسة واتركيه عليها لمدة تصل إلى نصف ساعة حتى يجف من عليها.

عند إزالته يمكنك فركه بعد أن يجف وإزالته في عكس اتجاه نمو الشعر حتى يتم إزالته من جذوره ويمكنك تكرار الوصفة مرتين من كل أسبوع. وصفة الموز والشوفان لإزالة الشعر قومي بإضافة ملعقتين من الموز المطحون مع دقيق الشوفان وقلبيهم جيدًا حتى يصبح الخليط متجانس.

يمكنك فرد الوصفة على المنطقة حتى تجف ثم أزيليها في عكس اتجاه نمو الشعر. عمر شويل - جدة انسي الشعر الزائد من الجسم كله بخلطة سحرية وتبيض فوري للأماكن الغامقة وتحت الابطين - ثقفني

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