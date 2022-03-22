بأسرار الكوريات كريم الأرز الليلي هتصحى بدر منور لوجه القمر وببشرة صافية تماماً

يتساءل الكثير من السيدات عن الفوائد الموجودة في كريم الأرز الليلي التي تسببت في الإقبال الكبير على استخدامه، وكانت الإجابة هي أنه يعمل على تفتيح البشرة بشكل كبير، كما انه يعمل على ترطيبها وتخلصها من التجاعيد، بالإضافة إلى التخلص من حب الشباب، ويعطيها النضارة والحيوية، كما أنه يقلل من ظهور الهالات السوداء حول العين.

كريم الأرز الليلي

يبحث النساء حول كريم التفتيح السحري حيث يتكون هذا الكريم من مجموعة من المواد الطبيعية التي كل منهم لها الكثير من الفوائد على تفتيح البشرة، وكل ذلك بأقل تكلفة لأن هذه المكونات تتواجد في المنزل باستمرار.

كريم الأرز قبل النوم

المكونات:

4 ملاعق كبيرة من الأرز.

نصف كوب من اللبن.

ملعقتان صغيرتان من العسل الطبيعي.

وملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون الخام.

ملعقة كبيرة واحدة من الجلسرين.

وملعقة كبيرة واحدة من جل الألوفيرا الطبيعي.

طريقة عمل كريم الأرز لتفتيح البشرة

أولاً يغسل الأرز جيدًا للتخلص من النشا والأتربة الموجودة به، ثم يتم تصفيته من الماء تمامًا.

بعد ذلك يوضع الأرز في وعاء صغير ثم يوضع يضاف اللبن إليه.

ثم يقلب الأرز جيدًا مع اللبن، ثم يوضع الخليط في الثلاجة لمدة 24 ساعة.

بعد ذلك يوضع الخليط في الخلاط الكهربائي ويتم ضربه جيدًا حتى يتحول إلى مزيج متجانس، ويصبح الأرز ناعمًا تمامًا.

ثم يوضع الخليط في وعاء صغير ويتم وضعه على النار مع التقليب ويضاف إليه الجلسرين والعسل وجل الألوفيرا مع الاستمرار في التقليب.

بعد ذلك يترك الخليط حتى يصبح ساخنًا للغاية وبعدها يرفع من على النار ويترك حتى يبرد تمامًا.

في النهاية يوضع زيت الزيتون على الخليط ويتم تقليبه جيدًا حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها.

بعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء والغسول الخاص بالبشرة للحصول على بشرة نظيفة تمامًا.

ثم يوضع الخليط على البشرة ويوزع جيدًا من خلال حركات دائرية.

بعد ذلك يترك الخليط على البشرة طوال الليل، ويتم غسله عند الاستيقاظ من النوم في الصباح.

ثم يوضع كريم مرطب على الوجه بعد غسله من الخليط.

بعد ذلك يمكن استخدام كريم التفتيح مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

يمكن الاحتفاظ بالكمية المتبقية من الخليط في علبة صغيرة في الثلاجة لمدة أسبوعين.

في نهاية مقال كريم الأرز الليلي تحدثنا عن أهم الفوائد الموجودة في هذا الكريم، وذكرنا أيضًا المكونات التي يحتوي عليها الكريم، وكيفية تحضيره حتى يصبح جاهز للاستخدام، وذكرنا أيضًا طريقة تطبيقه على البشرة بالخطوات الدقيقة.