اقوي ماسك كوري لتبييض الوجه وتفتيحه 10 درجات من اول استخدام

لكل من تبحث عن أفضل الطرق والوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة بشكل سريع وآمن، فيمكنك اتباع إحدى الطرق الكورية الرائعة ذات الفاعلية السريعة، والتي تساعد في حل العديد من مشاكل البشرة بكل سهولة، ومن خلال متابعتكم لنا الان سوف نعرض لكم أهم الماسكات الكورية وكيفية تطبيقها على الوجه بشكل تفصيلي، تابعونا الآن.

مكونات عمل الماسك الكوري لتبييض البشرة

لتحضير ماسك تفتيح البشرة الكوري ستحتاجين عدة مكونات موجودة لديكِ بالمنزل:

لوز مطحون ملعقة واحدة.

ملعقة من الأرز المطحون.

ملعقة من العسل الأبيض.

ماء ورد.

نصف ملعقة فقط زيت الجلسرين، لأنه من أشهر وأفضل مكونات تفتيح البشرة.

طريقة تحضير الماسك

امزجي كل المكونات معًا جيدًا حتى يصبح الخليط ناعمًا متجانسًا.

طبقي الماسك على كل من الوجه والرقبة واليدين عند الحاجة.

دلكي الماسك بحركات دائرية خفيفة من الداخل إلى الخارج.

اتركي المزيج على بشرتك لحوالي من ربع ساعة إلى نصف ساع

ازيلي الماسك باستخدام الماء الفاتر.

إذا شعرتِ بأن الماسك لا يزال على بشرتك يمكنك استخدام الغسول الذي يناسب بشرتك لإزالة بقايا الماسك حتى لا تسد مسام الوجه.

استخدمي الكريم المرطب الذي يُلائم نوع بشرتك، وينبغي أن يكون خفيف القوم حتى لا يسد المسام ويؤدي لمشكلات الحبوب والبثور.

كرري الماسك لثلاث أو أربع مرات كل أسبوع إذا كنتِ من الأشخاص الذين يتعرضون للشمس باستمرار.

ماسك الجلسرين الكوري لتفتيح البشرة

يُعرف الجلسرين بخصائصه التي تحفز تبييض البشرة وتوحيد لونها بشكل ملاحظ، لذلك يمكنك الحرص على استخدامه مرتين، أو ثلاثة مرات بالأسبوع للحفاظ على لون بشرتك ونضارتها، ومن الماسكات الكورية التي يستخدم بها الجلسرين:

ماسك الجلسرين، والليمون، وماء الورد، ولتطبيق هذا الماسك ضعي الثلاثة مكونات السابقة، وامزجيهم جيدًا.

وطبقي الخليط على بشرتك لفترة ثلث، أو نصف ساعة فقط، ثم اغسلي بشرتك جيدًا وتحصلين على نتيجة رائعة.

الوجه من أهم ما تهتم به كل امرأة، دائمًا ماتحلم كل النساء بوجه ابيض جميل خالي من اي عيوب أو بقع غامقة، وقد يتعرض الوجه لبعض العوامل التي قد تؤدي إلى تغير لونه بشكل ملحوظ عن باقي أجزاء الجسم،لذلك لابد من معرفة أهم الماسكات التي تساعد على معالجة الاسمرار وإعادة تفتيح الوجه بالشكل المطلوب.