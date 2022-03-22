بأحلي طعم.. كوكيز المج السريع هش وخفيف طعمه فريش احلي من الجاهز بمكونات بسيطة

بأحلى طعم.. كوكيز المج السريع هش وخفيف طعمه فريش الكوكيز واحد من أنواع المخبوزات التي تتميز بالمذاق الجيد للغاية وقد يتم تحضيره في المنزل بطريقة بسيطة وسرعة للغاية حتى يتمكن الشخص من الحصول على القوام المميز الذي يحصل عليه مثل الموجود في المحلات، وهذا من خلال اتباع بعض الخطوات وتحضير بعض المكونات الأساسية التي تساعد في تحضير هذه الوصفة المميزة بمكونات بسيطة موجودة في كل منزل، وهذه الحلوى تكفي ل8 أفراد فقط ويتم تحضيرها في عشرون دقيقة وهذا من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة في التحضير.

كوكيز المج السريع هش وخفيف طعمه فريش

يتم تحضير وصفة الكوكيز في المنزل للمبتدئين من خلال مجموعة من المكونات الأساسية التي يجب تحضيرها، وهي تتكون من:

نصف كوب من الزبدة بحرارة المنزل.

نصف كوب من السكر البودر.

ثلاث ملاعق من حبيبات الشكولاتة.

كمية من الشكولاتة البيضاء والغامقة سائلة.

طريقة تحضير الكوكيز في المنزل

يجب أولا وضع الزبدة مع السكر في الخلاط حتى تصبح بقوام كريمي، ومن ثم يتم إضافة الدقيق عليها بشكل تدريجي.

مع الاستمرار في تشغيل الخلاط حتى تبدأ المكونات في التجانس تماما ومن ثم تحصل على عجين متماسك.

ويتم وضع كمية من حبيبات الشكولاتة بداخل هذا الخليط والتقليب جيدا حتى تتجانس جميع المكونات.

ومن ثم يتم وضع الخليط في وعاء ويغطى جيدا ويترك في الثلاجة ساعة كاملة.

بعدها يتم إخراج هذا الخليط من الثلاجة والبدء في إحضار وعاء وعليك ورقة زبدة جافة.

يتم البدء في تشكيل هذا العجين على هيئة دوائر صغيرة الحجم.

ومن ثم يتم إشعال الفرن على درجة حرارة والبدء في وضع الصينية في الفرن لمدة ربع ساعة حتى تنضج تماما.

يتم اختبار نضج الكوكيز من خلال وضع شوكة حتى يتم التأكد من نضجه.

تجنب وضعه وقت طويل في الفرن حتى لا يجف تماما.

طريقة تحضير صوص الشكولاتة