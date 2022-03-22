نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبغة الحواجب الدائمة (بديل التاتو) طبيعياً بالقرنفل والقهوة.. مش هتروحي صالونات تجميل تاني في المقال التالي
صبغة الحواجب بالقرنفل والقهوة، ترغب جميع الفتيات فى الحصول على حواجب كثيفة ومحددة اللون لإبراز جمال الوجه والعين خاصة بعدما أصبحت الحواجب العريضة موضة رائجة جدا، وتبحث دائما عن الكثير من الوصفات التي تعمل على تكثيف الحواجب وملئ الفراغات المتواجدة بها بديلا عن عمل تاتو الحواجب فى مراكز التجميل والذي لا يعطى مظهرا طبيعيا لشكل الحواجب، لذلك سنتعرف على بعض الطرق الطبيعية التي تساعدك فى تكثيف الحواجب وصبغ لونها بشكل يبدو طبيعي تماما ولن تحتاجي الذهاب إلى صالونات التجميل بعد.
صبغة الحواجب الدائمة (بديل التاتو) بالقرنفل
يعد القرنفل من الأشياء التي لها مفعول ساحر فى صبغ الحواجب وتحديدها بأبسط الطرق وفى دقائق معدودة من خلال استخدام أعواد القرنفل المجفف عن طريق إحضار عود من القرنفل وإشغال النار به ثم أطفاها والتمرير بالعود على حاجبيك وستلاحظي أنه تم تحديد الحواجب باللون الأسود وملئ الفراغات تماما والحصول على مظهر طبيعي لحاجبيك.
طريقة تكثيف وصبغ الحواجب بالقرنفل
المكونات:
- أعواد قرنفل.
- زيت زيتون أو زيت خروع.
الطريقة
- قومى بتحميص أعواد القرنفل على نار هادئة ثم قومى بطحنها فى المطحنة الكهربائية للحصول على مسحوق بودر.
- أخذي ملعقة كبيرة من مسحوق القرنفل مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو زيت الخروع وقلبي المكونات جيدا حتى تمتزج مع بعضها البعض.
- أخذي كمية قليلة من الخليط بأصابعك ومرري به على حاجبيك واتركي الخليط لمدة حوالى ساعة حتى يجف ثم اشطفيه بالماء الفاتر.
- استمري فى استخدام هذه الخلطة يوميا لمدة أسبوعين على الأقل للحصول على حواجب كثيفة ومحددة اللون بشكل طبيعي.
صبغ الحواجب بالقهوة
المكونات:
- ملعقة من القهوة سريعة الذوبان.
- ملعقة زيت جوز هند.
- نصف ملعقة كاكاو.
- ملعقة عسل نحل.
الطريقة:
- اخلطي مسحوق القهوة سريعة الذوبان والكاكاو معا ثم أضيفي زيت جوز الهند والعسل وقلبي المكونات معا جيدا حتى تتجانس مع بعضها.
- مرري الخليط على حاجبيك بأصابعك أو باستخدام أعواد قطنية واتركيه لمدة 25 دقيقة ثم اشطفيه جيدا وتخلصي من جميع أثار الخليط وستلاحظي الفرق فى شكل الحواجب بنفسك” تاتو طبيعي”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صبغة الحواجب الدائمة (بديل التاتو) طبيعياً بالقرنفل والقهوة.. مش هتروحي صالونات تجميل تاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.