صبغة الحواجب الدائمة (بديل التاتو) طبيعياً بالقرنفل والقهوة.. مش هتروحي صالونات تجميل تاني

صبغة الحواجب بالقرنفل والقهوة، ترغب جميع الفتيات فى الحصول على حواجب كثيفة ومحددة اللون لإبراز جمال الوجه والعين خاصة بعدما أصبحت الحواجب العريضة موضة رائجة جدا، وتبحث دائما عن الكثير من الوصفات التي تعمل على تكثيف الحواجب وملئ الفراغات المتواجدة بها بديلا عن عمل تاتو الحواجب فى مراكز التجميل والذي لا يعطى مظهرا طبيعيا لشكل الحواجب، لذلك سنتعرف على بعض الطرق الطبيعية التي تساعدك فى تكثيف الحواجب وصبغ لونها بشكل يبدو طبيعي تماما ولن تحتاجي الذهاب إلى صالونات التجميل بعد.

صبغة الحواجب الدائمة (بديل التاتو) بالقرنفل

يعد القرنفل من الأشياء التي لها مفعول ساحر فى صبغ الحواجب وتحديدها بأبسط الطرق وفى دقائق معدودة من خلال استخدام أعواد القرنفل المجفف عن طريق إحضار عود من القرنفل وإشغال النار به ثم أطفاها والتمرير بالعود على حاجبيك وستلاحظي أنه تم تحديد الحواجب باللون الأسود وملئ الفراغات تماما والحصول على مظهر طبيعي لحاجبيك.

طريقة تكثيف وصبغ الحواجب بالقرنفل

المكونات:

أعواد قرنفل.

زيت زيتون أو زيت خروع.

الطريقة

قومى بتحميص أعواد القرنفل على نار هادئة ثم قومى بطحنها فى المطحنة الكهربائية للحصول على مسحوق بودر.

أخذي ملعقة كبيرة من مسحوق القرنفل مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو زيت الخروع وقلبي المكونات جيدا حتى تمتزج مع بعضها البعض.

أخذي كمية قليلة من الخليط بأصابعك ومرري به على حاجبيك واتركي الخليط لمدة حوالى ساعة حتى يجف ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

استمري فى استخدام هذه الخلطة يوميا لمدة أسبوعين على الأقل للحصول على حواجب كثيفة ومحددة اللون بشكل طبيعي.

صبغ الحواجب بالقهوة

المكونات:

ملعقة من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة زيت جوز هند.

نصف ملعقة كاكاو.

ملعقة عسل نحل.

الطريقة: