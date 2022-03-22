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طريقة عمل كعب الغزال بالعجوة من أحلى وأخف القراقيش و المعجنات التي تتواجد في الأفران والمخابز ونقوم بشرائها بشكل دائم لكي نقدمها إلي الأبناء و أفراد الأسرة في الإفطار و العشاء، كما أنها من المعجنات المغذية جداً و المفيدة للجسم لأنه تضاف عليها حشو العجوة ومن أكثر الحشوات المغذية الاقتصادية هي العجوة، وسنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة تحضير كعب الغزال بالعجوة بكل أسرار المخابز والأفران بعجينة طرية وتذوب في الفم مثل الجاهزة و أحلى. مقادير كعب الغزال بالعجوة كيلو من الدقيق.

كوب من السمن البلدي.

ملعقة صغيرة من السكر.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة.

رشة من الملح.

نصف كوب من اللبن.

ربع كوب من الماء. الحشو عجوة طرية.

سمسم. طريقة كعب الغزال بالعجوة نأتي في البداية بوعاء كبير ونقوم بوضع كيلو من الدقيق و نضيف الملح و السكر والخميرة.

بعد ذلك نقوم بتقليب كافة هذه المكونات الجافة مع بعضهم جيدًا.

نقوم بإذابة السمن حتى تذوب وتسيح فقط.

ثم نقوم بسكب السمن على خليط الدقيق ونقوم بتقليب السمن مع المكونات الجافة حتى تتشرب منه تماماً وتصبح العجينة مثل حبات الرمل.

بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب على عجينة كعب الغزال مع التقليب حتى تتشرب منه.

ثم نضيف الماء بالتدريج مع العجن حتى تتشرب العجينة.

نقوم بعجن العجينة جيدًا حتى تتماسك العجينة وتصبح عجينة لينة و طرية.

بعد ذلك نقوم بتغطية العجينة ونتركها ترتاح و تتخمر لمدة ساعة على الأقل.

نقوم بتقسيم العجينة و نقوم بفرد القطع على سطح الرخامة حتى على شكل مستطيلي.

نأتي بالعجوة الطرية ونقوم بفرده على العجينة بشكل متساوي.

نقوم بلف العجينة على شكل اسطوانة لورل.

نستمر هكذا حتى ننتهي من قطع العجينة.

بعد ذلك نقطع كعب الغزال بالعجوة بشكل متساوية في قطع العجينة.

ثم نأتي بصينية الفرن ونقوم برص قطع كعب الغزال بالعجوة في الصينية مع ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى.

ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى تأخذ اللون الذهبي.

نخرجها من الفرن ثم نقدمها للطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة طريقة عمل كعب الغزال بالعجوة بمقادير مظبوطة و بسيطة أحلى من الأفران - ثقفني

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