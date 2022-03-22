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البطاطس في الخلاط بدون قلي زيت برشة خميرة البطاطس من الخضروات المفيدة والتي يتم استخدامها بشكل كبير وخاصة في المطبخ المصري حيث يتم تحضيرها مقلية او مسلوقة او تحضر مع الفراخ او اللحم, والعديد من الاكلات الاخري, ولكن وصفة البطاطس مع الخميرة من الوصفات التي ظهرت بشكل جديد في الكثير من المطاعم وهي من الاكلات الخفيفة التي يتم تحضيرها بشكل بسيط ويمكونات اقتصادية وتوجد في البيت, ولذلك سنتطرق خلال السطور التالية الي تحضير وجبة البطاطس بالخميرة اللذيذة دون الحاجة الي قلي البطاطس في الزيت. مقادير تحضير وجبة البطاطس بالخميرة لتجهيز فطائر البطاطس بالخميرة في البيت نحتاج الي المكونات التالية:- حبتان بطاطس.

معلقة دقيق.

معلقة نشا.

معلقة خميرة.

ملح.

فلفل اسود.

معلقة بصل بودر.

ثوم بودر.

بقدونس مفروم. خطوات إعداد وجبة البطاطس بالخميرة في البيت يتم تنظيف البطاطس وتقشيرها وتقطيعها اجزاء صغيرة وتوضع في الخلاط ويوضع عليها ربع كوب ماء ويتم خلطها وبعد ان يصبح القوام ناعم تماما يتم افراغ البطاطس في اناء.

يضاف على البطاطس الدقيق والنشا ويقلبان معا وبعد ذلك يضاف الملح والفلفل والخميرة والبصل والثوم المجففان وبعد ذلك يتم اضافة كمية من البقدونس وتقلب كل المكونات معا.

يترك الخليط في الثلاجة ربع ساعة وبعد ذلك يتم تسخين طاسة ويوضع بها معلقة زيت وبعد ذلك يتم وضع كيمة من البطاطس في الطاسة بحيث تشكل قرص صغير وتقلب على كل جهه

حتى يتحول لونها للأحمر. ما هي الأهمية الغذائية للبطاطس تحتوي على نسبة من الكربوهيدرات التي تغذي الجسم وتمده بالطاقة الأزمة لأداء المهام وتساعد في تنظيم مستوي سكر الدم وتحافظ عليه في المعدل الطبيعي له.

تحتوي على الالياف التي تغذي الجسم وتقوي الاوعية الدموية وتزيد من قدرة المعدة على هضم الطعام وتساعد القولون في التخلص من الفضلات وطرد اي سموم متراكمة في الجهاز الهضمي.

بها العديد من العناصر منها عنصر الكالسيوم المهم لصحة العظام والبوتاسيوم الذي يحافظ على قوة تدفق الدم في الاوعية الدموية بشكل صحي بالمعدل الطبيعي له عمر شويل - جدة وداعا قلي البطاطس في الزيت حطيها في الخلاط وضيفي عليها الخميرة الفورية مش هتصدقي النتيجة طعمها جنااان - ثقفني

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