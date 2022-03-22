نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل وأسرع طريقة لعمل الجبنة الرومي في المنزل وبمكونات بسيطة وزي طعم برا بالضبط في المقال التالي
الجبنة الرومي هي إحدى أنواع الجبن المميز، فهي لها طعم وشكل يختلف تمامًا عن غيرها، كما أنها تتكون من اللبن الحليب الذي يحتوي على الكالسيوم والبروتين وهي من أهم العناصر التي يحتاجها الجسم، ويتم تناول الجبن الرومي عادتًا في وجبة الإفطار في ساندوتشات لذيذة يحبها الكبار والصغار، ولكن تكلفة الجبن الرومي قد تكون مرتفعة بشكل كبير عند شرائها، لذلك قد يهتم الكثير من النساء بالبحث عن طريقة تحضيرها في المنزل حتى يتم تجهيزها بشكل اوفر، وتناولها في أي وقت، وهذه الطريقة هي ما سوف نتعرف عليه في هذا المقال.
طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل
يمكن لكل أم القيام بإعداد الجبن الرومى في المنزل بخطوات بسيطة وتكاليف تحضيرها أقل من شرائها جاهزة، وطريقة تحضيرها كالآتي:
مكونات الجبنة الرومي
- 2 كيلو من اللبن الحليب.
- علبتين من الزبادي الطبيعي.
- كوب من الماء المثلج.
- ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.
- ربع كوب من القشطة البلدي.
طريقة التحضير
- احضري اللبن الحليب، ثم قومي بوضعه في إناء مناسب ورفعه على النار.
- قلبي اللبن الحليب من وقت لآخر حتى يتم يقترب من الغليان.
- قومي بعد ذلك بإضافة الزبادي إليه، و اخفضي النار على اللبن، وقومي بالتقليب بشكل مستمر في جميع الاتجاهات المختلفة يمين وشمال.
- سوف تجدين اللبن بدأ في عمل تكتلات وظهرت بشكل كبير.
- استمري في التقليب، وقومي بإحضار المياه المثلج، ثم قومي بإضافة الملح، والفلفل الأسود.
- قلبي المكونات سريعًا حتى يذوب الملح تمامًا.
- أضيفي المياه المخلوطة إلى خليط اللبن الحليب، واعيدي التقليب بشكل مستمر مرة أخرى، وسوف تلاحظين تغير قوام اللبن وأصبح أكثر كثافة.
- بعد الانتهاء ارفعي اللبن من النار، وقومي بإحضار وعاء مناسب، ضعي فوق الوعاء قطعة من الشاش النظيفة.
- أضيفي داخل الشاش اللبن الممزوج بالمكونات.
- قومي بضم الشاش، ثم ضعي فوقه ثقل حتى يتم تصفية كل المياه الزائدة داخل الخليط.
- اتركي الشاش هكذا لمدة يوم كامل.
- بعد ذلك قومي بتغير قطعة الشاش، واضيفي الخليط في قطعة أخرى.
- استمري في عمل هذه الخطوات لمدة سبع ايام حتى يتخلص الخليط من كل المياه الداخلية به ويصبح قطعة واحدة.
- ضعي الخليط في علبة أو قالب مناسب الحجم، واتركيه داخل الثلاجة حتى يتماسك ويصبح مثل قالب الجبن الرومي المعتاد.
- تستطيع الان تقطيعه، وتناول الجبن في اي وقت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل وأسرع طريقة لعمل الجبنة الرومي في المنزل وبمكونات بسيطة وزي طعم برا بالضبط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.