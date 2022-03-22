أسهل وأسرع طريقة لعمل الجبنة الرومي في المنزل وبمكونات بسيطة وزي طعم برا بالضبط

الجبنة الرومي هي إحدى أنواع الجبن المميز، فهي لها طعم وشكل يختلف تمامًا عن غيرها، كما أنها تتكون من اللبن الحليب الذي يحتوي على الكالسيوم والبروتين وهي من أهم العناصر التي يحتاجها الجسم، ويتم تناول الجبن الرومي عادتًا في وجبة الإفطار في ساندوتشات لذيذة يحبها الكبار والصغار، ولكن تكلفة الجبن الرومي قد تكون مرتفعة بشكل كبير عند شرائها، لذلك قد يهتم الكثير من النساء بالبحث عن طريقة تحضيرها في المنزل حتى يتم تجهيزها بشكل اوفر، وتناولها في أي وقت، وهذه الطريقة هي ما سوف نتعرف عليه في هذا المقال.

طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل

يمكن لكل أم القيام بإعداد الجبن الرومى في المنزل بخطوات بسيطة وتكاليف تحضيرها أقل من شرائها جاهزة، وطريقة تحضيرها كالآتي:

مكونات الجبنة الرومي

2 كيلو من اللبن الحليب.

علبتين من الزبادي الطبيعي.

كوب من الماء المثلج.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

ربع كوب من القشطة البلدي.

طريقة التحضير