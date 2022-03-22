نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “سر نجاح البسبوسة”.. طريقة تحضير البسبوسة الطرية المرملة بمكونات اقتصادية والطعم خرافي في المقال التالي
البسبوسة هي حلوى لذيذة مميزة لها شعبية في العديد من البلاد وخاصتًا مصر، فهي لها شكل مميز، وطعم يحبة الكثير، ويتم شراء البسبوسة بالعديد من الأشكال فمنها المحشية بالمكسرات أو بالقشطة أو المرملة الناعمه، كما أنها من أهم أنواع الحلويات الشرقية التي تقدم في شهر رمضان، ولذلك أصبح يبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضير البسبوسة في المنزل توفيرًا لشرائها الدائم من المحلات وهذا ما سوف نتعرف عليه الآن من خلال السطور القادمة.
طريقة عمل البسبوسة في المنزل
لكل عشاق البسبوسة يمكنكم تجهيزها في المنزل في اي وقت، بدلًا من شرائها جاهزة، وأصبح بنفس طعم وشكل الجاهزة وطريقة التحضير كالآتي:
مكونات عمل البسبوسة
- كوبين من دقيق السميد.
- كوب من اللبن الزبادي.
- ملعقة من البيكنج باودر.
- كوب من السكر الناعم.
- خمس ملاعق كبار من السمن البلدي.
مكونات الشربات
- كوب من السكر.
- كوب من المياه.
- ليمونة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
طريقة التحضير
طريقة تحضير الشربات
- احضري حلة صغيرة، وقومي بإضافة السكر مع الماء بها.
- قلبي المكونات جيدًا ليذوب السكر تمامًا.
- ارفعي الحلة على النار واتركيها حتى يغلي الخليط.
- اعصري الليمون عليه.
- قلبي المكونات مرة اخرى، واتركيه يغلي لمدة عشرة دقائق، حتى يتغير قوام الشربات ويصبح كثيف بعض الشيء، وذلك لأن شربات البسبوسة لابد أن يكون خفيف.
- أضيفي الفانيليا بعد ذلك وارفعي الشربات عن النار واتركيه جانبًا حتى يتم تحضير البسبوسة.
طريقة تحضير البسبوسة
- احضري وعاء غويط.
- أضيفي به دقيق السميد.
- ثم أضيفي إليه بعد ذلك السكر والبيكنج باودر.
- قلبي المكونات حتى تتجانس مع بعضها جيدًا.
- أضيفي بعد ذلك إليها الزبادى والسمن.
- أعيدي خلط المكونات مع بعض حتى تتكون عجينة البسبوسة الطرية.
- احضري صينية مناسبة الحجم أضيفي بداخلها قطعة من السمن، وقومي بفردها على الصينية.
- أضيفي خليط البسبوسة بداخلها بعد ذلك.
- باستخدام يديك، قومي بتسوية وجه البسبوسة.
- ادخلي الصينية الفرن بعد ذلك على درجة حرارة لا تزيد عن ١٨٠ حتى لا تحترق وفي الرف الاوسط.
- اتركي البسبوسة حتى الحصول على اللون الذهبي لها من كل الجوانب.
- اخرجي الصينية الان، ثم صبي عليها الشربات الشي تم تجهيزه، وتقطع البسبوسة بعد ذلك وتترك حتى تبرد ثم تقدم في أطباق بألف هنا وشفا.
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