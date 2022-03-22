“سر نجاح البسبوسة”.. طريقة تحضير البسبوسة الطرية المرملة بمكونات اقتصادية والطعم خرافي

البسبوسة هي حلوى لذيذة مميزة لها شعبية في العديد من البلاد وخاصتًا مصر، فهي لها شكل مميز، وطعم يحبة الكثير، ويتم شراء البسبوسة بالعديد من الأشكال فمنها المحشية بالمكسرات أو بالقشطة أو المرملة الناعمه، كما أنها من أهم أنواع الحلويات الشرقية التي تقدم في شهر رمضان، ولذلك أصبح يبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضير البسبوسة في المنزل توفيرًا لشرائها الدائم من المحلات وهذا ما سوف نتعرف عليه الآن من خلال السطور القادمة.

طريقة عمل البسبوسة في المنزل

لكل عشاق البسبوسة يمكنكم تجهيزها في المنزل في اي وقت، بدلًا من شرائها جاهزة، وأصبح بنفس طعم وشكل الجاهزة وطريقة التحضير كالآتي:

مكونات عمل البسبوسة

كوبين من دقيق السميد.

كوب من اللبن الزبادي.

ملعقة من البيكنج باودر.

كوب من السكر الناعم.

خمس ملاعق كبار من السمن البلدي.

مكونات الشربات

كوب من السكر.

كوب من المياه.

ليمونة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

طريقة تحضير الشربات

احضري حلة صغيرة، وقومي بإضافة السكر مع الماء بها.

قلبي المكونات جيدًا ليذوب السكر تمامًا.

ارفعي الحلة على النار واتركيها حتى يغلي الخليط.

اعصري الليمون عليه.

قلبي المكونات مرة اخرى، واتركيه يغلي لمدة عشرة دقائق، حتى يتغير قوام الشربات ويصبح كثيف بعض الشيء، وذلك لأن شربات البسبوسة لابد أن يكون خفيف.

أضيفي الفانيليا بعد ذلك وارفعي الشربات عن النار واتركيه جانبًا حتى يتم تحضير البسبوسة.

طريقة تحضير البسبوسة