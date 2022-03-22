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معلقة سحريه ضفيها علي اللحمه والكوارع هتستوي بسرعه إليكم أفضل طريقة لتسوية اللحوم بدون استخدام حلة ضغط تسّرع من تسويتها، فاللحمة من الأكلات التي نحبها جميعًا ولها فوائد عظيمة ولكن عملية تسويتها تستغرق الكثير من الوقت وبذلك أحيانًا يقوم الناس بتسويتها بشكل غير كامل بسبب عدم وجود وقت كافي للانتظار في تسويتها وخاصة المرأة المتزوجة والعاملة في نفس الوقت، ولكن تناول اللحوم نص تسوية فهذا شيء غير صحي تمامًا ولذلك جئنا لكم بطريقة سحرية يمكنها تسوية اللحمة في ربع ساعة. أفضل طريقة لتسوية اللحوم بدون حلة ضغط يجب اتباع الخطوات التالية حتى تجدي أفضل طريقة لتسوية اللحوم بسرعة وبدون حلة ضغط والخطوات كالآتي:- قومي بوضع كمية وفيرة من الماء في قدر كبير وقومي بوضعه على النار العالية.

أضيفي اللحمة المقطعة إلى قطع متوسطة الحجم في القدر وقلبيها جيدًا حتى تغلي مع الماء.

قومي بتهدئة النار قليلًا ثم أضيفي نصف ملعقة من السكر الأبيض إلى اللحمة في القدر.

بعد ذلك ضعي كمية من الفلفل الأسود وبهارات اللحمة المشكلة وحبوب الهال ثم قومي بتغطية القدر.

اتركي المكونات تغلي مع بعضها على النار وهي مغطاه حيث أن البخار يسرّع من العملية أيضًا.

بعد أن تنضج المكونات تمامًا قومي بإضافة الملح الأبيض لأن الملح يبطئ من عملية التسوية.

يمكنك استخدام الخل الأبيض بدلًا من السكر في تسوية اللحمة وإسراع العملية.

لا يجب استخدام كمية كبيرة من السكر حتى لا يغيّر من طعم اللحمة. طريقة تسوية اللحمة بدون ماء قومي برّش كمية من الملح في حلة الضغط ثم قومي بوضع طبقة مناسبة من ورق القصدير في كل جوانب القدر.

ثم قومي برّص قطع اللحمة في الحلة ولا تغلقي أوراق القصدير على اللحمة ثم قومي بتغطية الحلة بإحكام وضعيها على درجة حرارة نار عالية.

بعد أن تبدأ حلة الضغط في الصفير قومي بتركها على النار العالية خمس دقائق ثم هدئي درجة حرارة النار قليلًا.

اتركي الوعاء على النار لمدة ساعة كاملة حتى تجدي أن اللحم بدأ ينضج تمامًا ثم ارفعيه من على النار واتركيه يبرد. عمر شويل - جدة معلقة سحريه ضفيها علي اللحمه والكوارع هتستوي بسرعه بدون وقت فكرة جهنميه مش هتخطر على بالك - ثقفني

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