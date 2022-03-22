هينور بشرتك.. دهنة واحدة منه قبل النوم تنفخ الخدود وتمليء التجاعيد, تزيل الهالات تبيض البشرة من أول مرة

التجاعيد من أكثر مشاكل البشرة التي يتعرض لها السيدات وهي من المشاكل المزعجة والتي تظهر مع التقدم في السن وتظهر أيضًا بسبب استخدام مستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد تضر بالبشرة مع استخدامها على المدي البعيد, وبسبب التعرض لأشعة الشمس التي تتلف خلايا الجلد وتقلل من الكولاجين في البشرة, لذلك نجد أن الكثير ممن يعانون من تجاعيد في البشرة يبحثن عن كريم طبيعي للتخلص من هذه المشكلة بسهولة, وخلال مقالنا هذا سنتناول طريقة التخلص من تجاعيد البشرة ومشاكلها المتعدد بكريم طبيعي في البيت.

دهنة منه تزيل تجاعيد الوجه وتبيض البشرة

اللبان الذكر من المكونات الطبيعية التي تعد سحر للبشرة حيث أنه يحتوي على نسبة عالية من الكولاجين الطبيعي والذي يعمل على تغذية خلايا البشرة وشد الجلد ويساعد في التخلص من البقع الغامقة في البشرة ويوحد لون البشرة المتأثرة بأشعة الشمس, كما أنه يعمل على نفخ الخدود وبالتالي فهو بديل طبيعي للفيلر الصناعي الذي يتم عمله في صالونات التجميل ويمكن تحضر كريم اللبان الدكر كالتالي:-

يتم نقع معلقة من اللبان الدكر مع كوب من الماء المغلي وتترك في الخليط ليلة وبعد ذلك يصفي الخليط.

يوضع على الخليط معلقة من النشا ومعلقة من الخميرة ويقلب كل المكونات معا, ويوضع عليهم معلقة حليب مجفف.

يرفع الخليط على النار ويقلب حتى يصبح القوام ثقيل وبعد ذلك يرفع من النار ويترك حتى يبرد.

يضاف على الخليط معلقة زيت لوز, وتقلب جيدا ويوضع الخليط في عبوة مجففة ونظيفة, ويحفظ في الثلاجة.

يوضع طبقة خفيفة من الكريم كل يوم على البشرة ويترك حتى يجف ويتم فركه جيدا,

أهمية استخدام كريم اللبان الذكر للبشرة