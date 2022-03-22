بأسرع طريقة.. طريقة تقطيع الكرنب بسرعه الصاروخ مهمها كان حجمها هتقطعيها في دقائق

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بأسرع طريقة.. طريقة تقطيع الكرنب بسرعه الصاروخ إلى كل ربات البيوت والأمهات أسهل طريقة لتقطيع الكرنب، فالكرنب هو أحد أنواع الخضروات المفيدة والتي نتناوله بشكل مستمر وخاصة في المجتمع المصري هو أشهر الأكلات، حيث أن الكرنب يتم تحضير المحشي به أو الملفوف ولكن أحيانًا تجد ربات البيوت بعض الصعوبة في كيفية تقطيع الكرنب فهل يتم تقطيعها قبل السلق أو بعده وبأي شكل يتم تقطيعه وما هي وسيلة تقطيعه، وكل ذلك سنقوم بتوضيحه لكم في سطور مقالنا اليوم لكل المتسائلين بهذا الشأن.
أسهل طريقة لتقطيع الكرنب في المنزل
- أولًا أحضري الكرنبة المراد تحضيرها وتقطيعها وقومي بإزالة الأوراق الخارجية التالفة وارميها حتى تصبح الكرنبة نظيفة وجاهزة للتقطيع والسلق.
- بعد ذلك اقطعي رأس الكرنبة بواسطة سكين حادة ثم قومي بإزالة أوراق الكرنب وافصليها عن بعضها وقومي بفصل كل ورقة عن الأخرى بشكل منفصل.
- ضعي قدر كبير من الماء على النار ثم أضيفي به كمية من الزعتر و الكمون والملح الأبيض على النار العالية.
- بعد أن يصل الماء إلى درجة الغليان ابدئي في وضع أوراق الكرنب في الماء حتى تغلي مع الماء وقلبيها جيدًا.
- وبعد أن تلاحظي أن الكرنب قد نضج نصف نضج قومي برفعه من الماء و اغسليه تحت الماء الفاتر.
- صفي الماء بواسطة المصفاة من أي ماء ثم قومي بتبريده أولًا حتى يبدأ الكرنب في النضج التام.
- افردي ورقة الكرنب أمامك وابدئي في تقطيعها إلى قطع مربعات أو مستطيلات بواسطة سكينة حادة.
- ابدئي في حشو أوراق الكرنب بواسطة حشوة الكرنب التي قمتي بتحضيرها من أجل محشي الكرنب و لفيه جيدًا.
طريقة سلق الكرنب بدون ماء باستخدام الميكروويف
يمكنك سلق الكرنب بدون أي ماء بواسطة الميكروويف حتى لا يتعرض للسلق أكثر من اللازم عبر اتباع الخطوات التالية:-
- قومي بوضع قطع الكرنب في داخل كيس حراري و أغلقيه جيدًا ثم قومي بوضعه بداخل الميكروويف.
- اتركي الكيس على النار حوالي أربع دقائق ثم قلبيه على الجانب الآخر واتركيه أربع دقائق أيضًا.
- بعد ذلك أخرجي الكيس من الميكروويف وبذلك يصبح قابلًا للتسوية والحشو.
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