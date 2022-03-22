أبسط طريقة لعمل بسكويت العشر دقائق بالشيكولاته بخطوات سهلة

طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بالشيكولاته، هناك العديد من الوصفات والنكهات ذات الطعم والمذاق الطيب من حلوى البسكويت، فهناك بسكويت الشوفان، وبسكويت البرتقال، وبسكويت الموز، وبسكويت القرفة، وغيرها من النكهات المتعددة اللذيذة التي يحبها الكثيرين، ولكن سيظل البسكويت بنكهة الشيكولاته هو معشوق الملايين وبالأخص فئة الأطفال، ومن هنا سوف نسرد لكم أسهل طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بالشيكولاته اللذيذ تابعونا.

طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بالشيكولاته

بسكويت العشر دقائق من أفضل أنواع البسكويت المقرمش، يحضر في عشر دقائق فقط لذلك أطلق عليه بسكويت عشر دقائق، حيث يحضر بطريقة سهلة وبسيطة ولا يحتاج بذل مجهود، أسعدي عائلتك وقدمي لهم ألذ مذاق من بسكويت العشر دقائق بنكهة الشيكولاته واستمتعي معهم بمذاقه الرائع والمميز وذلك من خلال اتباعك السطور التالية.

المكونات

نصف كيلو من الطحين المنخول الفاخر.

كوب من بودرة السكر الناعم.

ربع كيلو من الزبدة الذائبة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من دقيق النشا.

حبة واحدة من البيض.

ملعقة صغيرة من بودرة الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر.

رشه ملح.

ملعقتين كبيرتين من بودرة الكاكاو الخام.

مقدار ملعقتين كبيرتين من اللبن السائل.

خطوات التحضير