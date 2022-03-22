طريقة عمل كفتة الحاتي بطريقة الشيف حسن في المنزل

الكفتة من أكثر الأكلات المشوية التي يحبها الكثير، يحبها الكبار ويفضلون تناولها عن باقي المشويات، ويعشقها الصغار حينما يقومون بأكلها مع الكاتشب، ويقومون بعمل سندوتشات كفته يأخذونها معهم في المدارس أو الحضانات أو الرحلات، وحينما تقوم الأسرة بالخروج للتنزه يأخذون معهم سندوتشات الكفتة، فهي من السندوتشات الشهية والخفيفة، ويمكن تناولها في أي وقت وفي أي مكان، كما يمكن تناول الكفتة مع المكرونة، أو الأرز والفراخ، كما يمكن أن يتم تناولها مع المكرونة البشاميل، فهي لذيذة وخفيفة ومن أشهى المشويات، يقوم الأفراد بشرائها أو تناولها في المطاعم، ولكن اللحوم من الخارج ليست مضمونة، لذلك تبحث سيدات البيوت الشاطرة عن طريقة عمل كفتة الحاتي لأولادها في المنزل وبطريقة الشيف حسن.

مكونات عمل كفتة الحاتي في المنزل

نصف كيلو من اللحمة الحمراء المفرومة، وقطعة صغيرة من الدهن.

واحد بصلة مبشورة.

حباية من الطماطم معصورة.

ملعقتين من الخل الأبيض.

ثلاثة ملاعق كبيرة من البقسماط المطحون.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

مقدار نصف ملعقة كبيرة من التوابل.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة كبيرة من الزعتر.

قطعة صغيرة من الفحم.

طريقة تحضير كفتة الحاتي في المنزل