نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كفتة الحاتي بطريقة الشيف حسن في المنزل في المقال التالي
الكفتة من أكثر الأكلات المشوية التي يحبها الكثير، يحبها الكبار ويفضلون تناولها عن باقي المشويات، ويعشقها الصغار حينما يقومون بأكلها مع الكاتشب، ويقومون بعمل سندوتشات كفته يأخذونها معهم في المدارس أو الحضانات أو الرحلات، وحينما تقوم الأسرة بالخروج للتنزه يأخذون معهم سندوتشات الكفتة، فهي من السندوتشات الشهية والخفيفة، ويمكن تناولها في أي وقت وفي أي مكان، كما يمكن تناول الكفتة مع المكرونة، أو الأرز والفراخ، كما يمكن أن يتم تناولها مع المكرونة البشاميل، فهي لذيذة وخفيفة ومن أشهى المشويات، يقوم الأفراد بشرائها أو تناولها في المطاعم، ولكن اللحوم من الخارج ليست مضمونة، لذلك تبحث سيدات البيوت الشاطرة عن طريقة عمل كفتة الحاتي لأولادها في المنزل وبطريقة الشيف حسن.
مكونات عمل كفتة الحاتي في المنزل
- نصف كيلو من اللحمة الحمراء المفرومة، وقطعة صغيرة من الدهن.
- واحد بصلة مبشورة.
- حباية من الطماطم معصورة.
- ملعقتين من الخل الأبيض.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من البقسماط المطحون.
- نصف ملعقة كبيرة من الملح.
- مقدار نصف ملعقة كبيرة من التوابل.
- نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.
- ربع ملعقة كبيرة من الزعتر.
- قطعة صغيرة من الفحم.
طريقة تحضير كفتة الحاتي في المنزل
- إذا كانت اللحمة غير مفرومة نقوم بغسلها وفرمها باستخدام الكبة، بعد ذلك نضعها في وعاء كبير.
- نضع كل من الخل والبقسماط على اللحمة المفرومة، ونقوم بتقليب الخل والبقسماط في اللحمة جيدًا.
- نقوم بإضافة الملح والفلفل إلى اللحمة، ثم نضيف الزعتر والبهارات، وتقلب المكونات جيدًا، حتى يكون الملح والفلفل والبهارات على اللحمة بالكامل، وتمتص اللحمة البهارات والملح والفلفل.
- ثم نقوم بتغطية اللحمة ووضعها في الثلاجة لمدة ربع أو نصف ساعة، وبعد ذلك نقوم ببشر البصل والطماطم ونأخذ الماء نضعها على اللحمة ونعجنها مرة ثانية حتى تمتص اللحمة ماء البصل والطماطم وتتجانس.
- نقوم بتقطيع اللحمة وتشكيلها على شكل أصابع بالطول المناسب، وتكون ملفوفة على سيخ إذا كانت سيتم شويها في الشواية على الفحم، أو وضعها في صينية ونقوم بوضع قطعة من الفحم في قطعة من الفويل ونلفها جيدًا ونضعها في الفرن وعليها زيت حتى تعطي رائحة الفحم الكفتة، وتقدم مع العيش والسلطة والطحينة، ويمكن أن يتم تقطيع قطع من الخضار عليها.
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