الفول المدمس لسحور رمضان وطريقة عمله في المنزل بكل سهولة

يعتبر الفول المدمس لا غنى عنه في أي منزل في شهر رمضان المبارك خصوصًا في السحور، فهو الوجبة الأساسية ويتم تحضيره مسبقا قبل دخول الشعر المبارك بكمية تكفي طوال الشهر لجميع أفراد الأسرة، ورغم أن تدميس الفول في الأيام العادية لا ينتهي ولكن مع ذلك تقوم أغلب الأمهات وربات البيوت بالبحث على مواقع الانترنت عن طرق تدميس الفول بطريقة المطاعم حيث يختلف الفول الذي يُشْترى من المطاعم عن الفول الذي يتم تدميسه في البيت وسبب الاختلاف يرجع إلى إضافة أصحاب المطاعم للمكونات المعروفة بعض الكركم والنشا وملعقة من الصلصة قبل عملية الاستواء، ومن أهم أسباب نجاح تدميس الفول نقعه في الماء حوالي ليلة كاملة حيث يساعد في تسريع عملية التسوية وسوف نتعرف من خلال ذلك المقال على طريقة تدميس الفول بكل سهولة.

المكونات

كيلو من حبات الفول العريض

لتران من الماء ويجب ان يكون ساخنا

ثمرة بصلة

ثمرة طماطم

ثمرتين من الفلفل الأحمر

ملعقة كبيرة من الكربوناتو

طريقة التحضير

نقوم بنقع الفول لمدة ليلة كاملة في الماء الساخن.

في الصباح نقوم بتقطيع البصلة لشرائح وتقطيع الطماطم والفلفل ومن ثم وضعهم في الدماسة.

ثم يتم وضع الفول بعد تصفيته من الماء جيدًا وغسله مرة أخرى.

ثم نضع الدماسة على نار متوسطة.

عندما يبدأ الفول في الغليان نقوم بتهدئة النار واضافة عصير الليمون و الكربونات.

بعد استواء الفول نقوم بإحضار أكياس صغيرة ونضع داخل كل كيس كمية من الفول

نقوم بحفظ الاكياس في الفريزر وإخراج الكيس عند كل استخدام.

مكونات تحضير الفول بالطحينة

لعمل ألذ طبق فول بالطحينة يجب اتباع تلك الخطوات وهي:

فول مدمس

خمس ملاعق من الطحينة

اربع ملاعق من عصير الليمون

ثلاث ملاعق من الزبادي

ملعقة كبيرة من زيت الزيت

ملح وكمون

فصان من التوم المفروم

بصلة مفرومة

طريقة التحضير