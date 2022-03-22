نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اوعي تشتري الكسكسي تاني.. بكيلو دقيق أعملي 3 كيلو كسكسي في الخلاط بطعم أحلي وأوفر من الجاهز في المقال التالي
الكسكسي من الاكلات التراثية القديمة التي يحبها الكبار والصغار ويتم تحضير الكسكسي مع الزبدة او مع السكر البودر, ويتم شراء الكسكسي من المحلات جاهز ويكون خام ويتم طهيه في البيت وتحضيره بالطرق المختلفة ويبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة لعمل الكسكسي في البيت بسهولة بكمية كبيرة وتخزينها في الفريزر لاستخدامها في شهر رمضان بسهولة, ويمكن تحضير الكسكوسي في البيت بسهولة وبمكونات سهلة وبخطوات بسيطة, وخلال السطور التالية سنوضح طريقة عمل كمية كبيرة من الكسكسي في البيت بسهولة في الخلاط.
مقادير عمل الكسكوسي في البيت بسهولة
- كيلو دقيق.
- كوب سمنة بلدي.
- معلقة خميرة.
- معلقة ملح.
- كوب حليب.
- رشة بيكنج بودر.
- مكسرات محمصة.
كيفية إعداد كمية كبيرة من الكسكسي في البيت بالخلاط
الكسكسي من الأكلات الخفيفة التي يمكن تحضيرها بسهولة في البيت وذلك من خلال الخطوات التالية:-
- يتم نخل الدقيق ووضعه في اناء كبير ويوضع عليه الملح ويقلبان معًا, ويوضع عليهم معلقة خميرة وتقلب معهم.
- يوضع عليه كوب الماء بالتدريج ويقلب الدقيق حتى تتكون كرات كبيرة من الدقيق.
- يتم وضع كمية من الخليط في الخلاط ويتم فرمها في الخلاط حتى يصبح عبارة عن كرات صغيرة الحجم, وتكرر الخطوة السابقة حتى عمل كل كمية الكسكسي بهذه الطريقة.
- يتم وضع كمية من الماء وتترك حتى تغلي وبعد ذلك يتم وضع مصفاه فوق الأناء وبعد ذلك يتم فرد قطعة من القماش ويوضع بها كمية من الكسكسي ويوضع عليها كمية من الزيت.
- يترك الكسكسي على النار نصف ساعة حتى ينضج تماما وبعد ذلك يرفع من النار ويترك حتى يبرد ويمكن وضع الكسكسي في أكياس ويتم حفظها في الفريزر ويتم استخدامها بشكل عادي.
- يمكن تحضير الكسكسي عن طريق إذابة كمية من السمن البلدي ويوضع عليه وتقلب مع الكسكسي ويقدم مع الشوربة المفضلة.
- يمكن وضع كمية من السكر على الكسكسي ويقدم كطبق حلويات ويوضع عليه معلقة من العسل وكمية من المكسرات وربع كوب من اللبن وهذه الطريقة من الطرق الشائعة لتحضير الكسكسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اوعي تشتري الكسكسي تاني.. بكيلو دقيق أعملي 3 كيلو كسكسي في الخلاط بطعم أحلي وأوفر من الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.