اوعي تشتري الكسكسي تاني.. بكيلو دقيق أعملي 3 كيلو كسكسي في الخلاط بطعم أحلي وأوفر من الجاهز

الكسكسي من الاكلات التراثية القديمة التي يحبها الكبار والصغار ويتم تحضير الكسكسي مع الزبدة او مع السكر البودر, ويتم شراء الكسكسي من المحلات جاهز ويكون خام ويتم طهيه في البيت وتحضيره بالطرق المختلفة ويبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة لعمل الكسكسي في البيت بسهولة بكمية كبيرة وتخزينها في الفريزر لاستخدامها في شهر رمضان بسهولة, ويمكن تحضير الكسكوسي في البيت بسهولة وبمكونات سهلة وبخطوات بسيطة, وخلال السطور التالية سنوضح طريقة عمل كمية كبيرة من الكسكسي في البيت بسهولة في الخلاط.

مقادير عمل الكسكوسي في البيت بسهولة

كيلو دقيق.

كوب سمنة بلدي.

معلقة خميرة.

معلقة ملح.

كوب حليب.

رشة بيكنج بودر.

مكسرات محمصة.

كيفية إعداد كمية كبيرة من الكسكسي في البيت بالخلاط

الكسكسي من الأكلات الخفيفة التي يمكن تحضيرها بسهولة في البيت وذلك من خلال الخطوات التالية:-