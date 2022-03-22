حضري باتية الأفران بالشوكولاتة بأقل التكاليف في البيت

يعتبر الباتية بالشكولاتة نوع من أنواع المخبوزات اللذيذة والمفضلة، ‏كما انها من الوصفات المشبعة والخفيفة على المعدة، بالإضافة إلى أن محبوب عند الكثير من الأشخاص، كما ‏هناك عدة حشوات الباتية، ‏ويتميز الباتية بالشوكولاتة بسهولة وسرعة تحضيره في المنزل وهو من أكثرالمعجنات السهلة في التحضير ‏والغير المكلفة وحيث أن طريقة إعدادها لا تأخذ وقت كثير ولا مجهود كثير، ‏سوف نتعرف الآن على طريقة عمل الباتية بالشوكولاتة بمكونات سهلة وبسيطة وبطريقة غير مكلفة في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الباتية بالشوكولاتة

المكونات:

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض .

كوب واحد من السكر الأبيض .

كوب إلا ربع من الماء الدافئ .

كوب إلا ربع من اللبن الطازج .

نصف كوب من الزبدة المذابة .

نصف كوب من الشوكولاتة القابلة للدهن .

ربع كوب من الشوكولاتة المبشورة .

عدد بيض واحدة .

ملعقة صغيرة من ملح الطعام .

أثنين ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية .

بيضة واحدة .

طريقة التحضير :