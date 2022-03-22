نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري باتية الأفران بالشوكولاتة بأقل التكاليف في البيت في المقال التالي
يعتبر الباتية بالشكولاتة نوع من أنواع المخبوزات اللذيذة والمفضلة، كما انها من الوصفات المشبعة والخفيفة على المعدة، بالإضافة إلى أن محبوب عند الكثير من الأشخاص، كما هناك عدة حشوات الباتية، ويتميز الباتية بالشوكولاتة بسهولة وسرعة تحضيره في المنزل وهو من أكثرالمعجنات السهلة في التحضير والغير المكلفة وحيث أن طريقة إعدادها لا تأخذ وقت كثير ولا مجهود كثير، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل الباتية بالشوكولاتة بمكونات سهلة وبسيطة وبطريقة غير مكلفة في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل الباتية بالشوكولاتة
المكونات:
- ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.
- كوب واحد من السكر الأبيض.
- كوب إلا ربع من الماء الدافئ.
- كوب إلا ربع من اللبن الطازج.
- نصف كوب من الزبدة المذابة.
- نصف كوب من الشوكولاتة القابلة للدهن.
- ربع كوب من الشوكولاتة المبشورة.
- عدد بيض واحدة.
- ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- أثنين ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- بيضة واحدة.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي قومي بتحضير عجينة الباتية ثم قومي بوضع كوب إلا ربع من اللبن مع كوب إلا ربع من الماء الدافئ ثم بعد ذلك يضاف إليهم البيضة وبعد ذلك قلبيهم جيداً مع بعضهم البعض بواسطة المضرب اليدوي ثم ضعي عليه بعد ذلك أثنين ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية مع ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.
- الخطوة الثانية قومي بإضافة نصف كوب من الزبدة المذابة مع ملعقة صغيرة من ملح الطعام ثم اعجني كل المكونات مع بعضها البعض جيداً لمدة عشر دقائق حتى تصبح لدينا عجينة طرية ذات قوام ناعم وبعد ذلك غطي العجينة واتركيها حتى ترتاح قليلاً.
- الخطوة الثالثة بعد أن تخمر العجينة ويتضاعف حجمها قومي بوضعها على سطح صلب وابدأى في تشكيل وتقطيع العجينة إلى قطع متساوية في الحجم ثم افردي كل قطعة على سطح بواسطة النشابة حتى تصبح على شكل دائري ثم قطعي كل دائرة على ثمانية مثلثات.
- الخطوة الرابعة قومي بوضع ملعقة صغيرة من الشوكولاتة على الرأس كل قطع من العجينة ثم لفي كل مثلث من اتجاه الحشوة وحتى رأس المثلث ثم كرري هذه الخطوة في كل المثلثات وحتي تنتهي كل كمية العجين.
- الخطوة الخامسة قومي بترك قطع العجينة في مكان دافئ لمدة ساعة تقريباً ثم قومي بإحضار صينية مناسبة للفرن وقومي بدهنها بالزيت ثم ضعي عليها قطع الباتية ثم ادهني قطع الباتية بالبيض وضعيها في الفرن حتى يتم النضج ويصير لونها ذهبي بعد أن يتم النضج قومي بإخراجها من الفرن واتركيها حتى تبرد تماماً ثم رشي عليها طريقة التحضير الشكولاتة المبشورة بعد ذلك أصبحت جاهزة للتقديم بجانب بكوب من الشاي.
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