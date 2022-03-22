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تعد فطيرة السجق من الوصفات الغير تقليدية التى يمكن تقديمها في جميع الاوقات وفي جميع ‏المناسبات المختلفة، ‏في الأواني الاخيرة أصبحت من الوصفات المحببة والمرغوبة لدى جميع أشخاص ‏الكبار والصغار على حد سواء، ‏وحيث أنها انتشرت بشكل كبير في المطابخ العربية، وكما أنها تعد من المعجنات السهلة وسريعة في التحضير، ‏كما تتميز بطعم شهي ولذيذة بمكوناتها غير مكلفة وطريقة تحضيرها سهلة للغاية ولا تأخذ وقت ولا مجهود كثير، ‏وسوف نتعرف الآن على طريقة الفطيرة بالسجق بمكونات غير مكلفة وبطريقة سهلة ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل الفطيرة بالسجق المكونات: أثنين كوب من الدقيق الأبيض .

كوب واحد من الماء الدافئ .

أثنين ملعقة من الزيت .

عدد أربع ملاعق من الزبد .

رشة من ملح الطعام .

بهارات حسب الرغبة .

فلفل حار حسب الرغبة .

سجق مقطع إلى قطع صغيرة .

ثمرة واحدة من الطماطم مقطعة إلى قطع صغيرة .

ثمرة واحدة من الفلفل الرومي الأخضر مقطع إلى قطع صغيرة .

‏ كمية من الجبن الرومي أو موتزاريلا حسب ذوق كل شخص . طريقة التحضير : الخطوة الأولي قومي بخلط أثنين ملعقة من الزيت مع أربع ملاعق من الزبد ثم بعد ذلك ضيفي أثنين كوب من الدقيق الأبيض ثم بعد ذلك ضيفي الماء بالتدريج واعجني المكونات ثم اتركي العجينة حتى ترتاح قليلًا ‏ ثم ضعي العجينة على سطح الصلب . الخطوة الثانية ابدأي في تشكيل العجينة ثم بعد ذلك قسمي العجين إلى أربع قطع وافردي كل قطعة من العجين بعصا العجين حتى تصبح رقيقة جداً ثم بعد ذلك ضعي الأخرى في وسطها وافردي مرة أخرى وكرري هذه الخطوة حتى الانتهاء من كمية العجينة ‏ ثم ضعي المكونات واتركي مساحة خفيفة على الجوانب . الخطوة الثالثة قومي بفرد القطعتين التاليتين ثم ارفعيها مفرودة وغطي بها المكونات واقفلي كل الجوانب جيداً إلى من أعلى إلى الاسفل . الخطوة الرابعة قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية واتركيها في الفرن لمدة ثلث ساعة إلى نصف ساعة ثم ضعي الفطيرة واتركيها حتى تنضج تماماً ويحمر وجه الفطيرة لمدة نصف ساعة ‏ وبعد ذلك أصبحت الفطيرة بالسجق جاهزة للتقديم إلى أفراد أسرتك . عمر شويل - جدة حضري فطيرة بالسجق الشرقي بمكونات بسيطة في البيت - ثقفني

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