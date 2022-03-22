طريقة تحضير شوربة اللسان عصفور بالدجاج لذيذه وصحية

توجد أصناف متعددة من الشوربة في جميع المطاعم ومختلف الدول حيث يتم تقديم الشوربة في معظم الدول على أنها من المقبلات قبل تناول الوجبات الرئيسية ولكن بالرغم من ذلك إلا أن شوربة لسان العصفور هي طبق الشوربة الأساسية المفضلة لدي الصغار والكبار حيث يعشقها الأطفال الصغار وتقوم الأمهات بتحضيرها باستمرار فهي من الوجبات المفيدة خاصه عند امتزاجها باللحوم أو الدجاج وتعتبر شوربة لسان عصفور سهلة التحضير ويمكن تحضيرها في جميع الأوقات ولكنها تصبح أكثر شهية عند تحضيرها بأصناف الدجاج حيث تنضم وجبة اللسان عصفور من أمثلة المكرونة ولكنها مميزة بالطريقة الخاصه بها وكذلك التوابل المضافة إليها وللتعرف على طريقة تحضير لسان عصفور يمكنك متابعة هذا المقال.

طريقة تحضير شوربة اللسان عصفور

لسان عصفور من أصناف المكرونة التي تم الإبداع فيها حتى تظهر في النهاية بهذا الشكل وعادةً ما يتم تحضيرها باستمرار عند طهي أصناف اللحوم والدجاج فهي وجبة خفيفة والاقرب إلى الأطفال ويعتبر تناولها من الأشياء الشهية كما أنها سهلة التحضير بالإضافة إلى إمكانية من خلط مكونات إضافية مفيدة معها مثل الخضروات.

مكونات التحضير

مقدار 100 جرام من لسان عصفور.

ثمرة جزر مقطعة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

بصلة صغيرة مفرومة.

توابل من الملح والفلفل الأسود.

حبهان.

واحد من صدور الدجاج مقطعة

أربع أكواب من الماء.

اثنين مكعب من مرقة الدجاج.

طريقة التحضير والإعداد:

الخطوة الأولي تحضير وعاء مناسب ووضعه على نار هادئة ثم إضافة الزبدة حتى تذوب بعد مرور عدة دقائق يتم إضافة البصل المفروم وتقليبه حتى يصبح اصفر اللون. في تلك الخطوة يتم وضع مكون لسان العصفور بالإضافة إلى قطع الجزر الصغيرة وتقليبهم لمدة دقيقتين يتم إضافة الحبهان والملح والتوابل بالإضافة إلى قطع اللحم الجاهزة. نقوم بوضع مرقة الدجاج بعد فرمها بحيث تكون ناعمة وبعد إضافة كافة المكونات يتم وضع الماء المحدد ووضع غطاء عليه حتى الغليان. نقوم بوضع الوعاء على درجة حرارة هادئة حتى تغلى وتنضج اللسان عصفور وتصبح طرية وبعد ذلك يتم سكبها في أطباق التقديم وتقديمها ساخنة.

ملحوظة:

تعتبر تلك الطريقة الوحيدة لتحضير شوربة لسان عصفور حيث يوجد الكثير من الطرق التي يتم طهي اللسان عصفور بها وكذلك المكونات التي يتم إضافتها فلا يمكنك الاعتماد على تلك الطريقة فقط ولكن تعتبر تلك الطريقة الخاصه عند الرغبة في إضافة قطعة دجاج ولكن يمكنك تحضيرها دون الدجاج عن طريق استخدام المرقة.