نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل المهلبية المصرية بالنشا والحليب بطعمها اللذيذ في البيت في المقال التالي
تعتبر المهلبية من أقدم أنواع الحلوى الشرقية اللذيذ، ويقبل على تناوله الكثير من الأشخاص، وحيث تملك شهرة واسعة فى مختلف الدول العربية، وكما تعد المهلبية مفضلة عند الكثير من الأشخاص لدى الصغار والكبار، وتمتاز بسهولة تحضيرها في المنزل، وطعمها اللذيذ والطيب، ويتم عملها بالعديد من الطرق، فمن الممكن أن تكون مع البسكويت أو مهلبية بالقشطة أو مهلبية بالأرز أو مهلبية بالسميد أو مهلبية بالشوكولاتة وغيرها الكثير من الوصفات، وحيث يفنن فى تقديمها بأشكال متنوعة، هي من الحلويات التي يتم تناولها باردة ويزداد الطلب عليها في شهر رمضان المبارك بشكل كبير، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل المهلبية المصرية بطعمها اللذيذ في البيت، ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل المهلبية المصرية
المكونات:
- ست ملاعق كبيرة من بودرة النشا.
- ثلثا كوب من السكر ناعم الحبيبات.
- أثنين ملعقة كبيرة من ماء الزهر.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.
- أربع أكواب من الحليب السائل.
- ملعقة كبيرة من بودرة القرفة للتزيين.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي في كوب من الحليب السائل نضيف ست ملاعق كبيرة من بودرة النشا ونحرك المزيج إلى أن يذوب النشا تماماً.
- الخطوة الثانية قومي بإحضار قدر ثم ضعي القدر على النار ثم بعد ذلك نضع الكمية المتبقية من الحليب ونتركه على النار حتى يغلي مع التحريك المستمر في المزيج حتى لا يتكتل الخليط ولتجنب احتراق قعر القدر.
- الخطوة الثالثة بعد أن يغلي المزيج ونحركه ينصح بتحريك الخليط بإستخدام ملعقة خشبية عريضة أو الخفاقة اليدوية ثم بعد ذلك نضيف مزيج الحليب والنشا ونستمر بالتحرك فيه ثم بعد ذلك نضيف أثنين ملعقة كبيرة من ماء الزهر مع ملعقة واحدة صغيرة من الفانليا ونحرك المزيج إلى أن يتكاثف المزيج ونحصل على قوام المهلبية التى ترغبين فيه ثم نرفع القدر عن النار ونقلب الخليط بلطف.
- الخطوة الرابعة قومي بإحضار أكواب ثم نسكب فيه المهلبية على الطريقة المصرية في أكواب منفردة ونتركها تبرد قليلاً ثم ندخلها إلى الثلاجة حتى تبرد ثم قومي بتزين المهلبية بعد إخراجها من الثلاجة وبعد ذلك نخرج المهلبية من الثلاجة ونزين الوجه بالقرفة ونقدمها باردة وبعد ذلك قدميها إلى أفراد أسرتك.
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