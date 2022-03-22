طريقة عمل المهلبية المصرية بالنشا والحليب بطعمها اللذيذ في البيت

تعتبر المهلبية من أقدم أنواع الحلوى الشرقية اللذيذ، ويقبل على تناوله الكثير من الأشخاص، وحيث تملك شهرة واسعة فى مختلف الدول العربية، وكما تعد المهلبية مفضلة عند الكثير من الأشخاص لدى الصغار والكبار، وتمتاز بسهولة تحضيرها في المنزل، وطعمها اللذيذ والطيب، ويتم عملها بالعديد من الطرق، فمن الممكن أن تكون مع البسكويت أو مهلبية بالقشطة أو مهلبية بالأرز أو مهلبية بالسميد أو مهلبية بالشوكولاتة وغيرها الكثير من الوصفات، وحيث يفنن فى تقديمها بأشكال متنوعة، هي من الحلويات التي يتم تناولها باردة ويزداد الطلب عليها في شهر رمضان المبارك بشكل كبير، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل المهلبية المصرية بطعمها اللذيذ في البيت، ولذلك من خلال ‏هذا المقال.

طريقة عمل المهلبية المصرية

المكونات:

ست ملاعق كبيرة من بودرة النشا .

ثلثا كوب من السكر ناعم الحبيبات .

أثنين ملعقة كبيرة من ماء الزهر .

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا .

أربع أكواب من الحليب السائل .

ملعقة كبيرة من بودرة القرفة للتزيين .

طريقة التحضير :