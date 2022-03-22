نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة رهيبة.. اشربه صباحا لتنظيف القولون في أيام من السموم والبراز المتحجر ستخرج فضلات سنين وتخف بطنك بشكل سريع في المقال التالي
يعاني الكثير من الأشخاص من البراز المتراكم داخل المعدة وانتفاخها مما يؤدي إلى عدم الشعور بالراحة إلى جانب ذلك مع مرور الوقت يمكن أن تسبب تلك السموم الموجودة داخل المعدة حدوث كثير من الألم التي لا يمكن التخلص منها ألا بعد نزول هذه السموم من الجسم، ويمكن أن تسبب تلك الأحجار سرطان القولون مع كثرة تراكمها في المعدة لذلك قام الكثير من هؤلاء الأشخاص بالبحث عن أفضل المشروبات التي يمكن أن تساعد على نزول هذه الأحجار لنجد بأن أفضل المشروبات هي الأعشاب الطبيعية لذلك سوف نقدم لكم أفضل مشروب لتناوله كل صباح لنزول تلك السموم من خلال هذا المقال.
مكونات مشروب تنظيف القولون من السموم
يتكون من مجموعة من الأعشاب الطبيعية التي تساعد على تنظيف القولون وتتوفر هذه الأعشاب في كل مطبخ ونوضح تلك مكونات الأعشاب من خلال النقاط التالية..
- نصف ملعقة شمر.
- نصف ملعقة ينسون.
- نصف ملعقة كركم.
- نصف ملعق حلبة.
- نصف ملعقة ريحان.
- نصف ملعقة كراوية.
- ملعقة زيت خروع.
طريقة تحضير مشروب تنظيف القولون من السموم
بعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة لصناعة أفضل مشروب لتنظيف القولون من السموم نوضح الآن تحضير وصفة هذا المشروب خلال الأسطر القادمة..
- نحضر بولة ونضع بها الشمر مع الينسون، الكركم، الحلبة، الريحان، الكراوية ونقوم بتقليبهم جيدا حتى تتجانس المكونات.
- نحضر كبة الخلاط ونضع بها خليط المكونات ونقوم بطحنهم جيدا.
- نحضر كوب ماء ساخن ونضع به ملعقة واحدة من هذا الخليط المطحون وتقليبه جيدا.
- نقوم بعد ذلك بوضع عليه ملعقة زيت الخروع ونقوم بتناول الكوب كل صباح على الريق.
- سوف نلاحظ نزول السموم المتراكمة في القولون خلال وقت قصير والقضاء على الإمساك.
طرق طبيعية للتخلص من الإمساك
- يجب تناول كمية كبيرة من المياه أكثر من ٨ أكوب يومية، حيث يكون للماء دور أساسي للتخلص من الإمساك.
- تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف.
- تناول الفواكه والخضروات بشكل دائم.
- ممارسة الرياضة أو المشي لمدة نصف ساعة يوميا فسوف يساعد ذلك على حركة المعدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معجزة رهيبة.. اشربه صباحا لتنظيف القولون في أيام من السموم والبراز المتحجر ستخرج فضلات سنين وتخف بطنك بشكل سريع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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