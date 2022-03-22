نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً لطبيب الأسنان.. كنز في بيتك لتبيض الأسنان كالؤلؤ والتخلص من الجير والأصفرار بدون ليزر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبيض الأسنان في البيت يكون بطرق سهلة نتعرف عيها من خلال هذا التقرير الآتي حيث نخص بالذكر أهم المعلومات عن الطرق الأكثر سهولة والتي من خلالها من الممكن الحصول على أفضل نتيجة لأسنان نظيفة وخالية تماما من أي تواجد للاصفرار أو البهتان إذ تعتبر الطرق القادمة محققة لتلك النتيجة ولكن مع الاستمرارية في التطبيق ومن خلال الآتي في تلك السطور المقبلة نعرض أهم ما يمكن اتباعه من طرق تساعد على التحسين من لون الأسنان والتخلص من أي أثر من آثار شحوب الأسنان.

طرق تبيض الأسنان في البيت

تبيض الأسنان يكون بمكونات بسيطة في البيت من الممكن أن يتم استعمالها من خلال تطبيقها على الأسنان وتفريش الأسنان بها وهذا ما يسعد على التخلص نهائيا من وجود أي شحوب أو اصفرار على الأسنان، ومن خلال ما يلي من تلك الفقرات نعرض أهم ما يمكن تطبيقه بالفم ويؤثر بشكل إيجابي على لون الأسنان.

تبيض الأسنان باستعمال الملح

الملح من المكونات التي يعرف عنها أن لها أثر تطهيري وعليه من الممكن أن تستعمل المضمضة الملحية للتخلص تماما من أي بكتيريا متسببة في اللون الأصفر للأسنان، ومن خلال استعمال القليل من الملح مع كوب من الماء يكون لدينا لمضمضة الأكثر قدرة على التبييض بشكل فعال للأسنان، والتخلص تماما من آثار اصفرار الأسنان عن طريق استعمال تلك المضمضة المطهرة والمنقية للفم بالكامل.

تبيض الأسنان بالكركم

الكركم من النباتات العشبية والتي لها دور في علاج الأسنان من مشكلة شحوبها واصفرارها ومن الممكن أن يستخدم عشب الكركم ويطبق على الأسنان من خلال تفريش الأسنان به بشكل يومي وهذا ما يعمل على تبييضها ومن الممكن تعزيز تأثيره باستعمال قطرات من الليمون.

تبيض الأسنان بالفحم

يعتبر الفحم من أهم المكونات التي من الممكن أن تساعد في التبييض التام للأسنان وهذه البودرة التي من الممكن أن نحصل عليها من الفحم تعمل على إزالة أي بكتيريا تعلق بالأسنان وتزيل أي أثر من آثار تكلسات الأسنان والطبقة الجيرية الظاهرة عليها نتيجة إهمال تنظيفها.