بكيس خميرة غيري شعرك 180 درجة اقوي كيراتين طبيعي للشعر خلال ساعتين

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فرد الشعر الخشن بالخميرة من الخطوات البسيطة، والتي من الممكن أن يتم اتباعها بعد أن يتم التحضير لخلطتها الطبيعية المميزة، والتي من الممكن لكل من يعاني من الشعر الخشن والمجعد أن يقوم بالتحضير السريع لها وهذا من خلال استعمال مكونات بسيطة من الخميرة مع مكونات أخرى كلها طبيعية تعمل على التحسين من ملمس الشعر والتخلص تماما من التجاعيد التي قد تظهر على الشعر ومن خلال ما يلي نوضح أهم المعلومات عن أفضل المكونات التي من الممكن أن تتفاعل بشكل جيد مع الخميرة للحصول على أفضل وصفة منعمة للشعر، كما تعد من الخلطات المغذية لفروة الرأس.
فرد الشعر الخشن بالخميرة
الشعر الخشن من الممكن أن يتم فرده بالخميرة مع مكونات ممتازة أخرة لها العديد من التأثيرات المميزة والإيجابية على الشعر وأهم ميزات هذا الخليط الطبيعي من الخميرة مع بقية المكونات أنه من الخلطات التي عن طريقها يكون الشعر أكثر جاذبية ونعومة وخالي من أي مظهر هيشان، ومن الممكن أن يتم تركيب تلك الوصفة من خلال استعمال المقدار الآتي، من الممكن أن يتم التحضير لهذا الخليط الطبيعي من خلال الاستعانة بالمكونات التي تتفاعل بشكل أفضل مع الخميرة وتعطي أفضل نتيجة على الشعر:
- ملعقة من الخميرة المسحوقة.
- ملعقة من الخل.
- ملعقة من جل الصبار.
- ملعقة من النشا.
- ملعقة زيت زيتون.
- ملعقة من الفازلين.
فرد الشعر الخشن بالخميرة
من الخطوات التي تيسر من خلط كل المكونات ما يلي في النقاط المقبلة:
- الخطوة الأولى تكون من خلال تذويب الفازلين وجل الصبار بالوعاء الملائم فوق حمام البخار.
بعد ذلك من الممكن أن يتم خلط الخميرة بالأداة الملائمة.
الخلط ما بين بقية المكونات للحصول على تركيبة الخميرة الطبيعية سهلة الفرد على الشعر.
- خليط الخميرة يتم تطبيقه على خصل الشعر باستعمال أطراف الأصابع ومن الممكن تطبيق الخليط لمدة ربع ساعة على الشعر.
- بعدها يغسل الشعر باستعمال الماء الفاتر مع الشامبو.
- كما أنه من الممكن تطبيق الخليط مرة أسبوعيا للاستفادة من مكوناته الطبيعية والتخلص من أثر التجعد على الشعر.
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