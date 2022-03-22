نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وشك هينور.. طريقة عمل كريم النشا والليمون السحري لتبيض البشرة والأماكن الغامقة من أول استعمال في المقال التالي
كريم النشا والليمون لتبيض البشرة، من الممكن لكل من ترغب في الحصول على تأثيره الملحوظ على البشرة أن تقوم بالتحضير لخليط كريمي ناعم سهل التطبيق على الجلد للتخلص من أي أثر من آثار التصبغ، والتخلص تماما من الكلف وتطبيقه بعيد تماما عن منطقة العين، والوصفة فعالة لشد الجلد وإخفاء تجاعيد اوجه وحماية البشرة من أي مظهر للشيخوخة المبكرة، وفيما يلي أهم المكونات والطريقة المتبعة للتحضير.
كريم النشا والليمون لتبيض البشرة
أسهل الخلطات الطبيعية والتي تعمل على الإزالة التامة لأي أثر من آثار تجاعيد البشرة وكذلك التخلص تماما من آثار الحبوب والبقع والندبات من خلال تطبيق طبقة خفيفة من تلك الخلطة الكريمية القادمة والتي تعمل على التحسين من مستوى صفاء البشرة وإنهاء مشكلة التجاعيد، ومن خلال ما يلي نوضح المكونات المستعملة مع النشا والليمون للوجه، من الممكن أن نستعمل المكونات الآتية للتخلص تماما من أي تواجد لشحوب البشرة وأهم تلك المكونات ما يلي:
- ملعقة من مكون الفازلين.
- ملعقة من النشا.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- ملعقة من زيت اللوز الحلو.
- ملعقة من الدقيق.
طريقة تحضير كريم النشا والليمون لتبيض البشرة
بالإمكان لكل من لديها معاناة مع البشرة الشاحبة أن تتبع الآتي من الخطوات لتحضير الخليط:
- تحضير الخليط بدايته تكون بإسالة الفازلين تماما بالميكرو ويف.
- بعد ذلك من الممكن أن تضيفي النشا وتقلبيه جيدا مع الفازلين المذاب.
- أضيفي عصير الليمون مع التقليب المستمر حتى يتجانس مع تركيبة المكونات.
- الإضافة التدريجية لكل المكونات للحصول على التركيبة الناعمة سهلة التطبيق على البشرة.
- تطبيق الخليط ما بين ربع إلى ثلث ساعة ومن ثم تتم الإزالة لبقايا الخليط.
- الإزالة للخليط تكون باستعمال الماء الفاتر مع استعمال الغسول الطبيعي.
- كما أنه من الممكن تكرار تطبيق تلك التركيبة من مرة لنحو مرتين كل سبعة أيام وهذا ما يساعد في الحصول على البشرة النضرة الخالية من أي شحوب أو تجاعيد بعد شهر من التطبيق المنتظم لتلك التركيبة الطبيعية الفعالة في التبييض والحفظ على رونق البشرة.
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