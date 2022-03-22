وشك هينور.. طريقة عمل كريم النشا والليمون السحري لتبيض البشرة والأماكن الغامقة من أول استعمال

كريم النشا والليمون لتبيض البشرة، من الممكن لكل من ترغب في الحصول على تأثيره الملحوظ على البشرة أن تقوم بالتحضير لخليط كريمي ناعم سهل التطبيق على الجلد للتخلص من أي أثر من آثار التصبغ، والتخلص تماما من الكلف وتطبيقه بعيد تماما عن منطقة العين، والوصفة فعالة لشد الجلد وإخفاء تجاعيد اوجه وحماية البشرة من أي مظهر للشيخوخة المبكرة، وفيما يلي أهم المكونات والطريقة المتبعة للتحضير.

كريم النشا والليمون لتبيض البشرة

أسهل الخلطات الطبيعية والتي تعمل على الإزالة التامة لأي أثر من آثار تجاعيد البشرة وكذلك التخلص تماما من آثار الحبوب والبقع والندبات من خلال تطبيق طبقة خفيفة من تلك الخلطة الكريمية القادمة والتي تعمل على التحسين من مستوى صفاء البشرة وإنهاء مشكلة التجاعيد، ومن خلال ما يلي نوضح المكونات المستعملة مع النشا والليمون للوجه، من الممكن أن نستعمل المكونات الآتية للتخلص تماما من أي تواجد لشحوب البشرة وأهم تلك المكونات ما يلي:

ملعقة من مكون الفازلين.

ملعقة من النشا.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة من الدقيق.

طريقة تحضير كريم النشا والليمون لتبيض البشرة

بالإمكان لكل من لديها معاناة مع البشرة الشاحبة أن تتبع الآتي من الخطوات لتحضير الخليط: