نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بسكويت الجيلي اللذيذ وبدون فرن في ١٠ دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحضير بسكويت الجلي

يعتبر بسكويت الجلي من أبرز أنواع الحلويات التي لديها مذاق شهي للغاية ويمكن تحضيرها بكل سهولة في المنزل وتتبعوا معنا التالي الطريقة المتبعة في تحضير بسكويت الجلي.

طريقة تحضير بسكويت الجلي

يتم تحضير بسكويت الجلي من خلال إحضار المقادير الآتيه:

بسكويت الشاي.

زبدة مذابة.

مقادير تحضير طبقة الجبنة:

جبنة كريمة.

ملعقة كبيرة ونصف من الجيلاتين.

كأس وربع من المياه الساخنة.

كوب من السكر.

ملعقة من الفانيليا السائلة.

فراولة مقطعة إلى قطع صغيرة.

خمسة قطع من التوت المقطع.

مقادير تحضير طبقة الجلي:

جلي مع نكهة الفراولة.

كأس ونصف من المياه الساخنة.

خطوات تحضير بسكويت الجلي:

إليكم في السطور الآتية الطريقة المتبعة في تحضير بسكويت الجلي:

أولًا يتم تفتيت بسكويت الشاي بالاعتماد على الخلاط الكهربائي.

بعد ذلك يتم خلط كلًا من البسكويت المفتت مع الزبدة مع بعضهم البعض جيدًا ثم يتم الحصول على قالب ويتم وضع فيه الخليط.

بعد ذلك يتم وضع قالب البسكويت في الثلاجة .

ونأتي للخطوة التالية ويتم إذابة فيها الجيلاتين في المياه الساخنة.

بعد ذلك يتم الحصول على إناء عميق ويتم خلط فيه كلًا من الجبنة الكريمية مع السكر ثم يتم إضافة الفانيليا ويتم الخلط مرة أخرى لحين أن تتجانس كافة المقادير.

ثم يتم إضافة خليط الجيلاتين إلى خليط الجبنة ويتم التقليب.

يتم وضع الخليط السابق فوق خليط البسكويت.

ثم يتم وضع الفواكه المقطعة فوق خليط الجبنة.

بعد ذلك يتم وضع القالب إلى الثلاجة ثم يتم تركها لمدة أربعة ساعات.

الحصول على الجيلي ثم يتم إضافته في المياه الساخنة ثم يتم تركه جانبًا لحين أن يبرد.

بعد ذلك يتم وضع خليط الجلي فوق خليط الجبنة والفواكه ثم يتم وضع القالب في الثلاجة وتركه لمدة أربعة ساعات.

طريقة تحضير بسكويت الجلي والمهلبية

يتم تحضير بسكويت الجلي والمهلبية بمقادير بسيطة للغاية وتلك المقادير هي كلًا من التالي: