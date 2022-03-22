نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم النشا أقوي كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين سيصبح ناعم حريري كأنه متسشور في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم النشا لفرد الشعر الخشن والمجعد إليكِ أهم مكوناته الأساسية والطريقة المتبعة لتحضيره، وهذه الخلطة الطبيعية تغني تماما عن استعمال أي كريمات فرد غير طبيعية حيث أنها لها تأثير ضار للغاية على خصل الشعر ومن الممكن أن تتخلصي تماما من الملمس الخشن لشعرك من خلال استعمال خليط طبيعي مميز يكون من اليسير تحضيره وتطبيقه وفي أقل وقت ممكن، ويكون جاهز للاستعمال، وإليكِ فيما يلي المزيد من المعلومات عن الكيراتين الطبيعي الأقوى تأثير على الشعر.

كريم النشا لفرد الشعر الخشن والمجعد

الشعر الخشن من الممكن فرده باستعمال النشا مع الاستعانة بمكونات أخرى ممتازة لها الكثير من الفوائد على الشعر وأهم مميزات هذا الكريم من النشا الطبيعي مع بقية المقادير أنه من الخلطات التي عن طريقها يكون الشعر أكثر جاذبية ونعومة وخالي من أي مظهر هيشان، ومن الممكن أن يتم تركيب تلك الوصفة من خلال استعمال المقادير الآتية:

مكونات لكريم النشا لعلاج الشعر الخشن والمجعد

من الممكن أن يتم التحضير لهذا الخليط الطبيعي من خلال الاستعانة بالمكونات التي تتفاعل بشكل أفضل مع النشا وتعطي أفضل نتيجة على الشعر:

ملعقة من النشا

ملعقة من الدقيق

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة من النشا.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة من الفازلين.

طريقة التحضير للخليط

من الخطوات التي تيسر من خلط كل المكونات ما يلي في النقاط المقبلة:

الخطوة الأولى تكون باستعمال الفازلين وتذويبه باستعمال حمام مائي.

بعدها يخلط معه النشا مع الدقيق والتقليب جيدا.

أضيفي زيت الزيتون، وجل الصبار وزيت الخروع مع التقليب.

لا بد من أن تقومي بعمل خلطة ناعمة خالية تماما من وجود أي تكتلات، ومن السهل بعدها أن تجري خطوة التطبيق لخليط النشا على الشعر.

ربع ساعة فقط تحتاجي لتطبيق الوصفة من النشا وبقية المكونات على الشعر.

بعدها يغسل الشعر باستعمال الماء الفاتر مع الشامبو.

من الممكن تطبيق الخليط مرة أسبوعيا للاستفادة من المكونات الطبيعية وأهمها مكون النشا المزيل لخشونة الشعر والتخلص من أثر التجعد على خصلاته.

يمكنك استخدام طرق أخري لفرد الشعر الخشن في دقائق فقط وهذه الطرق هي فرد الشعر الخشن باستخدم الخميرة فقط احضري ملعقتين م. الخميرة وأضيفي إليهم ملعقتين من زيت الخروعثثم قومي بوضعها في ربع كوب من الماء ثم قومي بدهن الشعر بسهولة في خلال دقائق تحصلي على شعر ناعم وطويل بسهولة جدا بدون مجهود يصبح ناعم خربر