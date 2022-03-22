نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسرار التجار.. ملعقة واحدة لتخزين الطماطم من السنة للسنة بدون تغيير في اللون أو الطعم هتفضل فريش في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخزين الطماطم من السنه للسنه من الممكن أن يتم من خلال الاستعانة بالخطوات القادمة ولتي من دورها أن تيسر على ربات البيوت الحفظ للطماطم وتتواجد أكثر من طريقة من طرق الحفظ للطماطم وعليك اختيار الخطوات الأيسر بالنسبة لكِ، وفيما يلي من تلك السطور المقبلة نعرض أهم المعلومات عن أفضل الخطوات الأساسية والتي من شأنها أن تيسر على كل ربة منزل أن تحافظ على ثمار الطماطم بمذاقها الطبيعية وهذا ما يكون لأطول فترة ممكن تصل لنحو عام.

تخزين الطماطم من السنه للسنه

تخزين الطماطم من الممكن أن يتم من خلال الاتباع لعدد من الطرق، ومن الممكن أن يتم عمل العديد من الحيل المطبخية للحصول على الطماطم بحيث تكون متوفرة لديك باستمرار في المنزل وبالأخص بالمواسم التي تغلو فيها أسعار ثمار الطماطم، ومن أهم طرق التخزين السهلة ما يلي في تلك الفقرة الآتية:

تخزين الطماطم سنة بالفريزر

من الممكن أن تتبعي الخطوات القادمة:

الخطوة الأولى تكون عن طريق إحضار ثمار الطماطم الصلبة الحمراء اللون

اغسلي الطماطم جيد وقومي بتصفيتها تماما من الماء.

عليك بعدها أن تقومي بالتعبئة للطماطم في أكياس التفريز ووضعها بالفريز مع الاحتفاظ بالجزء الأخضر فيها، وهذا ما يساعد في حفظ الثمرة لأطول فترة ممكنة.

تخزين الطماطم بتحويلها لصلصة

عليك أن تقومي باتباع ما يلي في النقاط القادمة:

في البداية يتم لغسل لثمار الطماطم الطازجة.

قطعيها لشرائح وضعيها في القدر الملائم.

قطعيها لشرائح وضعيها في القدر الملائم. قومي باستعمال التوابل مع الملح والقليل من الزيت وربع كوب ماء وملعقة من الخل وملعقتان من السكر.

ضعي الطماطم على نار هادئة حتى تكون قد نضجت تماما وفقدت كل السوائل الخاصة بها.

حينها يمكنك أن تقومي بالخفق الجيد لها في الخلاط حتى تصبح ناعمة جدا كالبيوريه.

من الممكن أيضا أن يتم الخلط للطماطم وطحنها بحيث تصبح معجون باستعمال الهاند بلندر.

تعبئة كل خليط الصلصة بالبرطمانات الملائمة ومحكمة الغلق ومن الممكن إضافة ملعقة من أي

نوع زيت على سطح الصلصة ومن الممكن حفظ الصلصة في الفريزر أو في الثلاجة لمدة أسبوع، وبالفريزر لمدة زمنية قد تصل لعام

يمكنك تخزين كميات كبيرة جدا من الطماطم بدون الحاجة إلى شراء الطماطم في كل مره فقط قومي بإضافة ملعقة من النشا تساهم فى جعل الطماطم تحافظ على جودتها بدون أن تسود أو تذبل بشكل كبير جدا عليكي أن تتبعي الخطوات التي قمت بذكرها في المقال لتخزين كميات كبيرة من الطماطم بطريقة صحيحة بدون مجهود ف