الطريقة الأصلية لتحضير الكبدة الاسكندراني بكل أسرارها طعم رائحة لا مثيل لها

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عمر شويل - جدة الطريقة الأصلية لتحضير الكبدة الاسكندراني من ألذ وأطعم الاكلات الشعبية التي نقوم بتناولها دائما من على عربيات الكبدة و المطاعم، وهذا لأنها تحتاج إلى تتبيلة خاصة تجعل طعم و رائحة الكبدة لا مثيل لها، ومن أشهر المدن التي تميزت تحضير الكبدة هو الإسكندرية لذلك يقومون بتحضيرها بطريقة خاصة مع إضافة بعض التوابل السرية، وأهم ما يميز الكبدة الاسكندراني هو الشطة و حبات الفلفل التي تضاف عليها هي ما تعطيها طعم ومذاق خاص مختلف عن الطرق المعتادة، وسنقدم لكم طريقة تحضير الكبدة الاسكندراني على اصولها بكل أسرارها.

مقادير عمل الكبدة الاسكندراني

الكبدة من أكثر الأشياء و الوجبات المغذية التي تحتوي على مجموعة كبيرة جدا من القيم الغذائية و الفوائد، ولذلك ينصح جميع الأطباء تناول الكبدة بشكل دائم، وهناك العديد من الطرق لتحضير الكبدة مثل المشوية و المقلية و بالصلصة، ولكن تظل الكبدة الاسكندراني من ألذ وأطعم الطرق وطريقة تحضيرها هي:

نصف كيلو من الكبدة البلدي.

10 فصوص من الثوم المفروم.

3 معالق كبيرة من الخل الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ربع ملعقة صغيرة من الشطة.

4 حبات كبار من الفلفل الألوان المقطع شرائح جوليان.

حبة من الفلفل الأخضر الحار المقطع شرائح.

4 معالق كبيرة من عصير الليمون.

5 معالق كبيرة من الزيت النباتي.

طريقة تحضير الكبدة الاسكندراني

هناك العديد من الطرق و الوصفات لتحضير الكبدة وكل من هذه الطرق له طعمه الخاص الذي يتميز به، ولكن من أكثر الطرق التي يجتمع الجميع على حبها هي الكبدة الاسكندراني وهذا لانها من أخف وأحلى هذه الطرق، لا يقومون بإضافة الكثير من التوابل المكونات لكى يحافظون على طعم الكبدة، كما أنها تتميز بانهم مشطشة لانهم يضيفون عليها الفلفل الحار، وسنقدم لكم طريقة تحضيرها هي:

أولاً نأتي بالكبدة و نقوم بتقطيعها شرائح متوسطة الحجم.

بعد ذلك نقوم بوضع الكبدة في مصفاة ونقوم بوضع عصير الليمون عليها ونقلب الليمون على الكبدة جيدًا.

نترك الكبدة في المصفاة هكذا لمدة ربع ساعة لكي تتخلص من الرائحة الغير محببة.

بعد ذلك نقوم بوضع طاسة على النار و نقوم بوضع الزيت ونتركه حتى يسخن.

ثم نضيف الثوم المفروم ونقلبه جيدًا مع بعضهم.

نقوم بإضافة الفلفل الألوان المقطع شرائح على الثوم المفروم ونقلبه مع بعضهم جيدًا لمدة دقيقة واحدة حتى يبدأ أن يذبل.

بعد ذلك نضيف الخل على الفلفل الألوان و الثوم ونقلبهم مع بعضهم لمدة 5 دقائق حتى يتشرب الخل الأبيض.

نقوم بوضع الكبدة بعد ذلك على الفلفل الألوان و الملح و الكمون والكسبرة و الشطة.

نقلب كافة هذه المكونات مع بعضهم على نار متوسطة حتى بتغيير لون الكبدة.

نترك الكبدة على نار متوسطة حتى يتم تسوية الكبدة ونقلبها بين كل حين والآخر.

الكبدة الاسكندراني لا تأخذ وقت كثير في تحضيرها.

آخر دقيقة نقوم بإضافة الفلفل الأخضر الحار على الكبدة الاسكندراني ونقلبهم لمدة دقيقة.

بعد ذلك نرفعها من على النار ونقوم بإضافة ملعقتين من عصير الليمون ونقلبها مع الكبدة.

ثم تقدم الكبدة الاسكندراني ساخنة للطعام بالصحة والهنا.

يمكنك تقديمها بجانب مكرونة او وضعها في سندوتشات مع صوص الطحينة.

أسرار تحضير الكبدة الاسكندراني

الكبدة الاسكندراني من الأكلات المميزة جدًا بطعمها و لذلك عند تحضيرها لابد أن يكون بطعم المظبوط وهناك بعض الأسرار لكى تحصلين على الطعم المميز مثل المطاعم وهي:

لا تقومي بغسل الكبدة بالماء لكي لا تفقد قيمتها الغذائية وتخرج السوائل التي تتواجد بها.

لا تضيفي عصير الليمون عليها أثناء التسوية لكى لا تمر معك.

لابد أن تكون الطاسة ساخنة عند وضع الكبدة لكى لا تخرج السوائل التي تتواجد بها.

لا تقومي بتقطيع الكبدة إلي شرائح رفيعة جدًا لكى يتم تسويتها بشكل الصحيح ولا تتقطع أثناء التسوية.

من أهم الأشياء التي نقوم بها أثناء تحضير الكبدة هو التقليب الكثير وهذا خطأ، لا تقومي بتقليب الكبدة كثيرًا على النار لكي تحافظ على قوامها المتماسك.

سلطة الطحينة

لا يمكن عمل سندوتشات كبدة بدون إضافة الطحينة داخل العيش مع الكبدة، ومكونات تحضير سلطة الطحينة هي:

كوب من الطحينة السائلة.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

علبه من الزبادي.

3 معالق كبيرة من عصير الليمون.

5 معالق كبيرة من الخل الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ملح.

فلفل أسود.

ماء دافئ حسب الحاجة.

طريقة تحضير سلطة الطحينة