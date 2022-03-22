نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل الكنافة بالكاستر في رمضان في المقال التالي

تعد الكنافة من ألذ وأشهر الحلويات في شهر رمضان، وخصوصاً الكنافة بالكاستر التي يحبها الكبير والصغير بسبب طعمها اللذيذ وطريقتها السهلة فى التحضير، ولأنها تتربع على رأس كل الحلويات الشرقية التي تقدم في رمضان، ولا ننسى تكلفتها الإقتصادية المنخفضة التي تتناسب مع معظم الأسر. مقادير الكنافة بالكاستر نصف كيلو من الكنافة مقطعة قطع صغيرة.

نصف كوب من السمن البلدي الدافئ.

كوب من الحليب.

عبوة من كاستر الفانيليا.

كوب ونصف من الشراب (2 كوب من السكر مضاف إلية كوب ونصف من الماء مع نصف ليمونة).

قليل من الفسدق المبشور. طريقة تحضير شراب الكنافة يوضع السكر مع الماء في إناء مناسب ثم يرفع على نار هادئة. يقلب السكر حتى الذوبان ويترك لمدة 10 دقائق. يضاف إلى المزيج عصير نصف ليمونة ويترك ليغلي لمدة دقيقتان ثم يرفع من على النار. طريقة تحضر الكنافة بالكاستر بفضل شراء الكنافة طازجة من النوع الرفيع وتسمى (كنافة آلي) وتوضع في الفريزر لمدة ساعتين أو ثلاثة. تخرج الكنافة من الفريزر وتفرك بالأصابع لتتكسر بسهولة وتعطي النتيجة المطلوبة. يضاف إلى الكنافة السمن البلدي السائح الدافئ وتقلب جيداً باليد حتى تتشرب السمن بالكامل. يحضر الكاستر بوضع محتوى كيس الكاستر بالفانيليا في كوب اللبن ويذاب جيداً، ثم يوضع على النار مع التقليب حتى نحصل على القوام المتجانس المطلوب. نحضر صينية متوسطة الحجم وندهنها بالسمن، ثم نضع نصف الكنافة التي سبق تحضيرها وفردها بطريقة متساوية في الصينية ونضغط عليها بأصابع اليد حتى تتساوى، ومن الأفضل أن تكون الطبقة الموضوعة رقيقة. نصع الكاستر بطريقة متساوية على الكنافة بفردها بملعقة الفرد. نضيف باقي الكنافة بطريقة الرش على الكاستر المفرود حتى يتم تغطيته تماماً. نجهز الفرن على درجة حرارة 180 قبل إدخال صينية الكنافة بحوالى ربع ساعة، ثم توضع صينية الكنافة بالكاستر لمدة تلت ساعة تقريبا حتى يصبح لونها زهبي . تخرج الصينية من الفرن ويوزع الشراب عليها داخل الصينية وهي ساخنة، بينما يفضل وضع الشراب بعد أن يبرد. تقلب الكنافة على الوجه الآخر في طبق التقديم ويرش عليها الفسدق المجروش. عمر شويل - جدة أسهل طريقة لعمل الكنافة بالكاستر في رمضان

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