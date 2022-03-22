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طريقة عمل الخيار المخلل السريع بالطريقة السورية من أكثر أنواع المخلل السريعة في التحضير ولا تأخذ وقت في التخليل هو الخيار، حيث انه يوجد العديد من الخضروات التي يمكنك تخيلها ومن أشهر المخللات اللذيذة و التي يعشقها الجميع هو مخلل الخيار و أصبح يستخدم في العديد من الوصفات بالأخص الوجبات السورية ويضاف مع الشاورما و الكريبات والعديد من الوصفات، وله العديد من الطرق المخلل العادي و المخلل السريع الذي يتم تناوله خلال 3 أيام من التخلل وسنقدم لكم هذه الطريقة. مقادير مخلل الخيار السريع كيلو من الخيار متوسط الحجم.

فلفل أخضر.

لتر ماء من مغلى.

3 معالق كبيرة ملح ممكن تزودى الملح وتنقص حسب الرغبة.

عود من الكرفس.

4 فصوص من الثوم كبار الحجم.

معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة.

ربع كوب من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من الشطة.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من السكر. طريقة تحضير مخلل الخيار السريع أولا نأتي ببرطمان التخلل ويفضل أن يكون زجاجي ونقوم بتنظيفه و تعقيمها جيدا.

بعد ذلك نأتي بالخيار ويكون خيار بلدي و متوسطة الحجم لا صغير ولا كبير.

نقوم بتنظيف الخيار جيداً بالماء و الفرشاة لكى نتأكد من عدم وجود أوساخ عالقة عليه.

بعد ذلك نأتي بوعاء ونقوم بإضافة لتر من الماء و نضع عود الكرفس و ملعقة السكر.

نضع الوعاء على النار حتى يغلي المكونات مع بعضهم.

نرفعهم من على ونضيف الخل الأبيض على الماء ونضع الملح وملعقة الشطة.

نخلط كافة هذه المكونات جيدًا مع بعضهم.

بعد ذلك نقوم برص الخيار في البرطمان، مع وضع حبات من الفلفل مع الخيار.

نسكب ماء التخليل الدافئ على الخيار في البرطمان حتى نملأ البرطمان.

بعد ذلك نضع فصوص الثوم في برطمان المخلل على الخيار.

نقوم بوضع ملعقتين من الزيت على وجه البرطمان لكي يحفظ البرطمان ويمنع من وجود ريم على وجه البرطمان.

نغلق برطمان مخلل الخيار جيداً لكي لا تصل إليها رطوبه.

نضع البرطمان في مكان دافئ بعد عن الرطوبة.

بعد 3 أيام يمكنك فتح البرطمان وتناوله الخيار المخلل السريع و بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة طريقة عمل الخيار المخلل السريع بالطريقة السورية على أصوله مقرمش ومظبوط - ثقفني

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