اوعي تشتري السمنة البلدي تاني.. بكيلو حليب اعملي 2 كيلو سمنة فلاحي بطعم أحلي وأوفر من الجاهزة

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عمر شويل - جدة طريقة عمل السمنه البلدي بكيلو حليب من الممكن أن تقوم بها كل ربة منزل بكل سهولة حيث تعتبر من بين أهم الوصفات التي تيسر على كل ربة منزل أن تستخرج المكون الدهني الأهم والأفضل في الطهي وهو مكون السمن البلدي عالي الدسم الخالي تماما من أي نوع من أنواع سلاسل الأحماض الدهنية المهدرجة المتسببة حال الطهي بها في الكثير من المشكلات الصحية، والتي تتمثل في التصلب للشرايين، ومن الممكن أن يتم التحضير للوصفة من السمن من خلال اتباع الخطوات التي تعتمد على المكونات التي تيسر من عمل السمن البلدي الطبيعي.

طريقة عمل السمنه البلدي بكيلو حليب

يمكنك عمل السمنة البلدي بكيلو حليب، مع بعض المكونات البسيطة الأخرى والتي تيسر على ربات البيوت أن تقمن باستخراج أكبر كمية ممكن من السمن وفي غضون وقت قياسي، ومن خلال ما يلي نوضح أهم المقادير الأساسية، والتي لها دور في الحصول على السمن الطبيعي البديل الصحي الأفضل والأجود من مختلف أنواع السمن الصناعي، وفيما يلي المكونات.

مكونات لعمل السمن البلدي

من الممكن أن تتم خطوة بتحضير للسمن البلدي وهذا من خلال استعمال لكل المكونات الآتية:

كيلو من مكون الحليب مكتمل الدسم.

مكعبات من الثلج.

رشة من الملح.

ملعقة من الخل.

زجاجتان فارغتان.

طريقة التحضير للسمن البلدي

من الممكن أن تتم خطوات التحضير من خلال الاتباع للخطوات القادمة:

الخطوة الأولى هي أن يتم الخلط في وعاء ملائم للحليب مع الخل ومن ثم يتم وضع الحليب في الزجاجتين الفارغتين مع إحكام الغلق للزجاجتين.

يتم وضعهما في المطبخ حتى نجد أن الحليب قد قطع تماما، وتحول لكتل من الحليب المتجبن، والأمر قد يستغرق من ست إلى ثمان ساعات.

يتم الرج الجيد للحليب ومن ثم يتم وضعه في الوعاء الملائم.

التقليب المستمر للحليب مع إمكانية إضافة المكعبات من الثلج في تلك الخطوة، وهذا ما يتسبب في سرعة فصل الزبد الطبيعي عن كل سوائل الحليب.

بعد استخراج المكونات الدهنية من الزبد تتم خطوة تصفيتها تماما، ومن ثم يتم حفظ الزبد في العلبة محكمة الغلق.

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