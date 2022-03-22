3 علامات على الوجه تدل على إرتفاع مستوى السكر في الدم لديك اكتشفها الآن قبل فوات الأوان

نجد انه يمكن أن يصاب الشخص بالسكر دون أن يعلم ذلك ولكن هناك علامات واضحة على الوجه تدل على أن هذا الشخص يعاني من سكر مرتفع دون الذهاب إلى الطبيب، يمكن أن نوضح هذه العلامات من خلال هذا المقال، وعندما يتم تأكيد بأن هذا الشخص مريض سكر لا يجب حدوث الخوف والقلق حيث يمكن لهذا المرض أن يكون صديق للشخص طول عمره حيث لا يسبب له أي ضرر ولكن لكي يتم ذلك يجب أتباع الكثير من الإرشادات الصحية مثل تنظيم الطعام وعدم تناول الدهون والسكريات وممارسة الرياضة مثل رياضة المشي وعدم تناول الأطعمة السريعة وقياس السكر بشكل دائم.

٣علامات على الوجه تدل ارتفاع مستوى السكر

قشعرة الجلد على الجفون: علامة من علامات ارتفاع السكر حيث يفقد مريض السكر القدرة على التحكم في إعصاب وجهه.

ظهور بثور صغيرة صفراء وحمراء على الوجه تكون مثل النمش تدل على ارتفاع السكر كثيرا في الدم.

شحوب البشرة وميلان الوجه إلى الاصفرار

يكون علامة من ارتفاع السكر في الدم.

طرق ضبط السكر في الدم

بعد أن تعرفنا على العلامات التي تكون سبب في ارتفاع مستوى السكر في الدم سوف نقوم بالتعرف إلى الطرق التي تساعد على ضبط السكر في الدم.

تناول كميات كبيرة من الماء.

تناول الخضروات والاكل الصحي.

تناول الفواكه الصحية دائما.

الرياضة الدائمة مثل المشي.

تناول المشروبات التي تساعد على خفض مستوى السكر في الدم.

قياس مستوى السكر دائما .

العمل على تقليل النشويات .

الحرص الدائم على تناول الدواء الخاص بالسكر.

وصفة تقليل السكر في الدم

نصف ملعقة من حبة البركة.

ملعقة زيت زيتون.

معلقة عسل أبيض.

عصرة ليمون.

تحضير وصفة تقليل السكر في الدم