بأسرار المطاعم.. طريقة عمل عجينة الكريب الأصلية في البيت بمقادير اقتصادية بطعم أحلي من ماكدونالدز

الكريب من المعجنات والوجبات السريعة التي يفضلها الكثير من الناس، وينتشر الكريب بشكل كبير في مجتمعنا، بالإضافة إلى أن سعره اقتصادي ومناسب لجميع الأشخاص، ويتميز أيضًا بمذاقه الرائع و طعمه اللذيذ، ومن الجدير بالذكر أنه أصبح له محلات مخصصه لتقديمه وتحضيره بطرق وحشوات متنوعة، فهناك نوعين من الكريب، الكريب الحادق والكريب الحلو، فالكريب الحادق يحشي بقطع اللحم و الدجاج ويقدم كوجبة غذاء، أما الكريب الحلو يقدم كنوع من أنواع الحلويات وله حشواته الخاصة وفي هذا المقال سنقدم طريقة سهلة لعمل الكريب مثل المحلات فى المنزل.

مكونات عمل كريب المحلات الشهير

تحضير الكريب فى المنزل يحتاج بعض المكونات الأساسية وهي مكونات عجينة الكريب ومكونات الحشوة، ويفضل استعمال الكثير من الحشوات والنكهات داخل الكريب من أجل الحصول على طعم شهي ولذيذ، وفي السطور القادمة سنتعرف على مكونات عمل الكريب الحادق فى المنزل وهي كالتالي

2 كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من النشا.

2 بيضة.

ملعقة من الزبدة أو الزيت.

كوب من اللبن أو ماء دافئ.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

ولتحضير الكريب الحلو تستبدل رشة الملح والفلفل الأسود بملعقة كبيرة من السكر.

طريقة تحضير كريب المحلات الشهير

نحضر وعاء كبير ونقوم بخلط الدقيق مع النشا.

نضيف رشة الملح والفلفل الأسود علي الدقيق.

نضع اللبن ونقوم بعجن المكونات مع بعضها حتى تتجانس جيدًا.

فى بولة صغيرة، نقوم بوضع البيضتين والخل والزبدة ونقلبهم جيدًا ومن ثم نضعهم على باقي المكونات.

نضيف قطرات من الماء الدافئ مع التقليب المستمر حتى لا تظهر أي كتل فى العجينة.

بعد عجن العجينة جيدًا، نتركها ترتاح لمدة 10 دقائق في الثلاجة.

نصفي العجين بالمصفاة للتخلص من أي تكتلات موجودة فيه.

نحضر مقلاة صغيرة الحجم غير لاصقة وندهنها بالزيت أو السمن.

نقوم بصب كمية من عجينة الكريب في المقلاة.

تفرد العجينة فى المقلاة ونضعها على نار متوسطة.

تفرد العجينة فى المقلاة ونضعها على نار متوسطة. نقوم بتقليب الكريب على الناحية الثانية وذلك بعد تغيير لون الناحية الأولى.

بعد الانتهاء تقليب الكريب على الناحيتين نقوم برفعه من المقلاة وتبريدها ومن ثم البدء في حشوها بالحشوة المناسبة.

يعتبر الكريب من اشهي الاكلات التي يحب تناولها الكبار والصغار لذلك يحب عليك اذا كنت تحبين تناول الكريب في البيت أو تتبعيخ بعض الخطوات التي قمنا بتوضيحها هاي تحصلي على كريب المحلات الشهير في دقائق عليككي ان تحضري بعض المكونات البسيطة لعمل أشهي انواع الكريب مثل المحلات تماما بدون مجهود فقط قومي باستخدام المكونات وخطوات التحضير ال