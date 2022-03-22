معجزة كريم جليسوليد لتفتيح وتبييض الوجه وإزالة التصبغات تبييض للأبد ضعيه قبل النوم لبشرة زي ملكات الجمال

تبييض الوجه من أكثر الأشياء التي تسعى كل فتاة إلى تحقيقها وتسعى في الحصول عليها وهذا الشيء يحدث من خلال إستخدام العديد من الإستعمالات أو الإستخدامات، ومن امثلتها هي الكريمات أو الخلطات الطبيعية أو بعض المنتجات فكل هذه الأشياء يمكنها أن تجعلنا نحصل على النتيجة المرغوب فيها ولكن منها الذي يفيد البشرة ومنها الذي يضر البشرة ويدهورها، ومن المعروف أن الخلطات الطبيعية هي التي تفيد البشرة بشكل كبير وتساعد على تبييض الوجه، وأيضا توجد أنواع معينة من الكريمات تعمل على ذلك بشكل طبيعي وبدون أي تلف يحدث للبشرة ومن ضمن هذه الأنواع هي كريم جليسوليد وكريم بانثينول وغيرهم.

ولكن يمكننا أن نستخدم كريم جليسوليد لأنه الأقوى والذي يعطينا نتيجة سريعة جدا وذلك من خلال خلطه مع مكونات أو مواد طبيعية يكون لها دور تفتيح الوجه وإزالة البقع الداكنة من عليه، حيث أن خلطة كريم جليسوليد يكون لها القدرة في علاج الكثير من مشكلات البشرة فهي تقضي تماما على الهالات السوداء وتزيل التصبغات، وكل هذا يحدث بدون أن نضر الوجه مثلما يحدث عند إستخدام الأنواع الآخري من المنتجات أو الكريمات.

مكونات خلطة كريم جليسوليد لتبييض الوجه

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من كريم جليسوليد.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

طريقة عمل خلطة كريم جليسوليد لتبييض الوجه