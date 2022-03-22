أصبغي شعرك باللون الأحمر الجرئ في المنزل بمكون طبيعي غير ضار وبطريقة صحية جداً

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صبغ الشعر وتغيير لونه من الأمور التي تهتم بها أغلبية النساء الذين يرغبون في إظهار جمالهم ويكونوا مميزين ولهم إطلالة جذابة، لذلك يقومون بصبغ الشعر وأيضا الكثير من السيدات الذين يعانون من وجود الشعر الأبيض بالرأس يلجأون إلى صبغ الشعر، لأنه يخفى الشعر الأبيض تماما فقد توجد ألوان كثيرة جدا لتلوين الشعر فمن ضمنها هو اللون البني واللون الأحمر واللون الأصفر بجميع درجاتهم المختلفة، ولكن اللون الأحمر يعد من ألوان الموضة في هذه الفترة فتقوم معظم الفتيات بصبغ الشعر باللون الأحمر الغامق، فهذا اللون قد يناسب جميع ألوان البشرة ومن الممكن أن يتم صبغ الشعر بإستخدام الصبغات الكيميائية أو بإستخدام الخلطات الطبيعية.
فمن المعروف أن نقوم بإستخدام الخلطات الطبيعية لتلوين الشعر لأنها تكون صحية أكثر على الشعر، وذلك لأن إستعمال الصبغات الكيميائية تكون من أخطر الإستخدامات فهي تؤثر تأثير سلبي على الشعر فهي تدهوره تماما بسبب إحتوائها على مواد ضارة ولكن من ضمن الخلطات الطبيعية التي تعطينا اللون الأحمر الغامق، هي خلطة الكركديه حيث أن هذه الخلطة يدوم تأثيرها على الشعر لفترة طويلة جدا وغير ذلك فهي ممكن أن تعالج مشاكل عديدة بالشعر.
مكونات خلطة الكركديه لصبغ الشعر
- أربع ملاعق كبيرة الحجم من الكركديه.
- كوب واحد كبير من الماء.
- عشر ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق الحناء.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت اللوز.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين.
طريقة عمل خلطة الكركديه لصبغ الشعر
- يتم وضع وعاء عميق على النار ونضع به كوب واحد كبير من الماء ونضيف أربع ملاعق كبيرة الحجم من الكركديه ونتركه على النار حتى الغليان بطريقة جيدة.
- ثم يتم رفعه من على النار وقومي بتصفية الكركديه ونضع الماء في وطبق مناسب ونضيف إليها عشر ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق الحناء.
- وبعد ذلك نضع زيت جوز الهند وزيت اللوز والفازلين ويتم مزجهم مع بعض ونقوم بوضع هذه الخلطة علي الشعر ويتم تغطيته بقبعة ونتركه حوالي ساعتين تقريبا ثم قومي بغسله بالماء الفاتر.
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