قشر الباذنجان هدية ربانية لعلاج الشيب بشكل طبيعي في ساعة واحدة يختفي الشعر الأبيض للأبد

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يظهر الشعر الأبيض بعد سن الأربعين وهذا أمر طبيعي بسبب تقدم العمر ولكن الغير مألوف هو ظهور الشيب في سن مبكر ويكون السبب في هذا الشيب هو نقص مادة الميلانين، وفي هذه الحالة تلجأ السيدات لصبغ الشعر سواء بالحناء أو بالصبغات التي تحتوي على مواد كيميائية ولكن اليوم نقدم لكم طريقة فعالة لعلاج الشيب نهائيا فتابعونا. قشر الباذنجان لعلاج الشيب المكونات: قشر باذنجان طازج.

كمية مناسبة من إكليل الجبل.

قشر بصلة.

كيس شاي أسود.

كوب ماء.

قطرات من زيت الشاي الأخضر. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر وعاء ونضع به قشر الباذنجان مع إكليل الجبل وقشر البصل وأيضا كيس الشاي والماء ونرفع المكونات على النار لمدة 10 دقائق. ويجب تغطية القدر أثناء الغليان للحفاظ على الزيوت الطائرة عندما يرفع من النار نتركه قليلا حتى يهدأ ونضيف إليه زيت الشاي الأخضر. يوضع المزيج في زجاجة بخاخ ونرش منها على الشعر وهو جاف ولكن يجب أن يكون خالي من الزيوت أو الكريمات. نغطي الشعر ونتركه لمدة ساعة واحدة ثم يغسل بالماء الفاتر وشامبو خالي من السلفات وسوف تلاحظي أن الشعر البيض اختفي. تكرر هذه الخلطة يوميا ولمدة أسبوع واحدة للتخلص من الشيب نهائيا كما تقوم بتقوية بصيلات الشعر وتحافظ على ثابت لون الشعر الأصلي. خلطات طبيعية لعلاج الشيب الحناء: المكونات: 4 ملاعق كبيرة من الحناء.

2 ملعقة صغيرة من الشاي الأسود.

ملعقة كبيرة من مسحوق الأملا.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

بلسم. طريقة التحضير والاستخدام: بولة صغيرة ونضع بها الحناء مع كمية مناسبة من الماء لمدة 8 ساعات ثم نغلي الشاي عدة دقائق ويترك جانبا حتى يبرد.

يضاف ماء الشاي على الحناء وأيضا مسحوق الأملا وعصير الليمون ونقلب لحين الحصول على قوام متماسك سهل الفرد.

نرتدي قفازات ونضع الخليط على الشعر كاملا باستخدام فرشاة ثم يغطي لمدة ساعة ويغسل بالماء والبلسم هذه الطريقة فعالة للقضاء على الشعر الأبيض. 2. الميرامية: المكونات: 5 ملاعق كبيرة من أوراق الميرامية.

ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.

نصف كوب شاي مغلي.

2 ملعقة من الحناء.

نصف كوب ماء. طريقة التحضير والاستخدام: نغلي الميرامية في الماء ونتركها جانبا ثم نخلط الحناء مع الماء وبودرة القرنفل ونضيف جميع المكونات مع بعض.

نوزع الخليط على الشعر واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء والشامبو المخفف هذه الخلطة تخفي الشعر الأبيض. أسباب ظهور الشعر الأبيض من أهم أسباب ظهور الشيب خاصة في سن مبكر هي توقف إنتاج صبغة الميلانين وبالتالي يتحول لون الشعر الأسود إلى أبيض ولذلك ينصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على البروتين بكثرة.

وجود خلل في الهرمونات أو في الغدة الدرقية يؤثر بالسلب على صبغة الشعر ويمكن أيضا نقص فيتامين ب 12 يكون السبب وراء ظهور الشعر الأبيض. عمر شويل - جدة قشر الباذنجان هدية ربانية لعلاج الشيب بشكل طبيعي في ساعة واحدة يختفي الشعر الأبيض للأبد - ثقفني

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