نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعملي قبل رمضان المخلل المشكل بكل سهولة فالبيت في المقال التالي

يعتبر طبق المخلل أساسي على المائدة العربية فهو يُعد فاتح للشهية طبيعى ويعطى الأكل مذاق مختلف ويمكن عمله بسهولة فى المنزل بطرق سهلة وبسيطة، فهو يمكن تناوله بجانب جميع أنواع المأكولات. مكونات عمل مخلل الخيار: 2 كيلو خيار صغير.

2لتر ماء.

خمس فصوص ثوم.

نصف كوب خل.

خمس ملاعق كبيرة ملح.

معلقة كبيرة سكر.

2 فص حبهان.

نصف معلقة نعناع جاف.

عود كرفس. طريقة التحضير: نغسل الخيار جيدًا ونتركه يجف. نحضر قارورة كبيرة ونضع فيها ماء ثم نضع عود الكرفس وفصوص الحبهان ثم نضع الثوم ثم النعناع ثم نضع معلقة كبيرة سكر والملح ونقلب المكونات جيدًا معًا ثم نضع الخيار ويجب أن يغطى الماء الخيار. ثم نضع الخل ونقلب المكونات معًا. ونقوم بغلق القارورة جيدًا ويمكن فتح القارورة بعد ثلاثة أيام وسيعمل السكر المضاف إلى الخيار على الحفاظ على قرمشة الخيار. طريقة عمل مخلل اللفت: 3 كيلو لفت.

1 حبة بنجر.

2 فلفل احمر.

5 ملاعق ملح.

نصف كوب خل.

2 لترماء. طريقة تحضير مخلل اللفت: نقوم بغسل اللفت وتقطيعه إلى قطع صغيرة. ونضع عليه ثلاث ملاعق من الملح وتوزيعه جيدًا على اللفت ونتركه لمدة ست ساعات وسنلاحظ نزول ماء من اللفت ثم نغسله جيدًا بالماء الجاري وهذه الخطوة مهمة للحفاظ على قرمشة اللفت أثناء التخليل. نقوم بوضع البنجر و الفلفل الأحمر الحار والخل فى الكبة الكهربائية ونخلطهم جيدًا. نحضر وعاء كبير ونضع فية خليط البنجر المفروم. ثم نضع عليه الملح ونسكب عليهم 2 لتر ماء. ونقلبهم جيدًا حتى يذوب الملح تمامًا. نحضر برطمان زجاج كبير ونضع الفت ثم نضع عليه خليط البنجر بالماء ويجب أن نضع الماء إلى أن يغطى اللفت. ثم نحكم غلق البرطمان وبعد ثلاث أيام يكون نضج اللفت. طريقة عمل مخلل الجزر: 2 كيلو جزر مقطع.

2 لتر ماء دافئ.

ربع كوب ملح خشن.

3 ملاعق خل.

شرائح ثوم.

عود كرفس. طريقة التحضير: نغسل الجزر المقطع صوابع بالماء. ونحضر وعاء عميق نضع فيه الماء الدافئ ونضع الملح ونقلهم جيدًا إلى أن يذوب الملح ثم نضع الخل وفصوص الثوم والكرفس. نحضر برطمان زجاج كبير ونضع الجزر ثم نزود عليه الماء إلى أن يغمره. ثم نحكم غلق البرطمان وينضج الجزر بعد عشر أيام. عمر شويل - جدة إعملي قبل رمضان المخلل المشكل بكل سهولة فالبيت - ثقفني

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