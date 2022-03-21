بملعقة من مسحوق الشبه اعملي كريم الحليب السحري لبياض ناصع

يعد كريم الحليب من الكريمات السحرية التي تساعد في تفتيح البشرة بشكل فوري وملحوظ، كما أن هناك الكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية لتحضير كريم سحري وغير مكلف للحصول على بشرة بيضاء كالثلج، وهنا سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير هذا الكريم السحري في البيت، كما يتكون هذا الكريم من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، كما يعرف عن الحليب بفوائده الكثيرة للبشرة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كريم الحليب السحري للتفتيح في البيت.

فوائد الحليب للبشرة

هناك عدة فوائد الحليب على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة ويحفظ نمو الخلايا الجديدة.

يعمل على تفتيح البشرة بشكل ملحوظ ويدخل في كثير من العلاجات كعلاج البقع الداكنة.

يساعد في علاج حب الشباب ويقلل ظهوره بشكل ملحوظ.

يعمل على ترطيب البشرة عند خلطه ببعض المكونات.

يعمل على تقشير البشرة وتنعيم البشرة بشكل كبير.

يعالج حروق الشمس والآثار الناتجة عنها.

مكونات عمل كريم الحليب

للحصول على كريم الحليب السحري لتفتيح البشرة كالثلج يجب توافر عدة مكونات هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

كيس من الحليب البودرة.

ملعقة من عصير الليمون.

القليل من مسحوق الشبه.

ملعقة من زيت اللوز الحلو.

ملعقتين من الماء.

خطوات الإعداد والتحضير

لتحضير كريم الحليب لتفتيح البشرة وجعلها بيضاء كالحليب يجب إتباع هذه الخطوات هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط ملعقة من الحليب مع ملعقة من عصير الليمون ونخلطهم جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة زيت اللوز الحلو مع ملعقة من مسحوق الشبه وملعقتين من الماء ونخلطهم جيداً حتى يتجانس الخليط. ثم نضع الكريم في الثلاجة حتى يتماسك لمدة لا تقل عن ساعة.

طريقة الاستخدام