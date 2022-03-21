بدون ما يمتص نقطة زيت نهائي طريقة صحية لقلي الباذنجان المقرمش بطعم لذيذ

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يعد الباذنجان من أنواع الخضراوات والذي يدخل في عمل الكثير من الأكلات ومن ضمنها هي محشي الباذنجان أو مخلل الباذنجان أو الباذنجان المقلي وغير ذلك الكثير، ولكن الأكلة المفضلة والتي يعشقها أغلبية الأشخاص هو الباذنجان المقلي حيث أنه يتميز بمذاق جميل ولذيذ وعادة يتم تناوله بجانب الأكلات الشعبية في وجبة الإفطار أو العشاء، وقد توجد عدة طرق لعمل الباذنجان المقلي ممكن أن يتم عمله في الفرن أو يتم قليه على البوتاجاز، ولكن الطريقة الصحية والتي لا تحتوي على زيت كثير هو أن يتم قليه في الفرن.
من الخضروات الصحية المفيدة للجسم التى تحتوى على كميات كبيرة من الحديد والعديد من المعادن الثمينة والفيتامينات الضرورية التى بحاجة إليها الجسم الباذنجان الذي يعلى القيمة الغذائية داخل اى وجبة، فهو يقدم كوجبة كاملة غنية يستفيد منها الجسم وايضا تعتبر وجبه خفيفه، فمن السهل تحضير الباذنجان بدون اى دهون عن طريق إدخاله الفرن حتى ينضج بهذه الطريقة تحصلين على وجبة غذائية بدون اى اضرار جانبية خطيرة على الصحه .
مكونات قلي الباذنجان في الفرن
الباذنجان من الخضراوات التي إذا تم قليه على البوتاجاز في كمية كبيرة من الزيت قد يمتص زيت كثيرا وهذا الشيء يضر صحة الإنسان بشكل كبير، لأنه يعمل على زيادة نسبة الكوليسترول في الدم وأيضا يشكل أكبر خطورة على الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر أو امراض في القلب لذلك نقوم بقليه في الفرن فهي تكون صحية أكثر.
- نصف كيلو من الباذنجان الرومي.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الملح.
- بصلة واحدة صغيرة الحجم.
- ثلاث فصوص من الثوم.
- ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.
- نصف كوب كبير من البقدونس المفروم.
- خمس ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكمون.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.
طريقة عمل قلي الباذنجان في الفرن
- قومي أولا بغسل الباذنجان ويتم تقطيعه على شكل شرائح أو دوائر ونضعه في صينية كبيرة ونضيف إليه رشة مناسبة من الملح ونتركه بهذه الطريقة حوالي ساعتين أو أكثر.
- وبعد ذلك نحضر الكبة ونضع بها بصلة واحدة صغيرة الحجم ويتم تقطيعها على شكل مكعبات صغيرة الحجم ثم نضع ثلاث فصوص من الثوم.
- وبعد ذلك يتم إضافة نصف كوب كبير من البقدونس المفروم وثمرة واحدة من الفلفل الأخضر ويتم تقطيعها أيضا ونضيف خمس ملاعق كبيره الحجم من زيت الزيتون.
- ويتم وضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكمون وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الكزبرة الجافة وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون.
- ثم نقوم بتشغيل الكبة حتى يتم طحن البصل مع الفلفل والثوم وباقي المكونات ونضع هذه الخلطة في طبق ويتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- ونحضر صينية ونضع عليها ورق زبدة ثم قومي بوضع شرائح الباذنجان في هذه الخلطة ونضعها في الصينية ونضيف هذه الخلطة في النهاية على كل كمية الباذنجان.
- ويتم إدخال الصينية في الفرن ونتركها حتى يكون لون الباذنجان ذهبي ويتم إخراجه وتقديمه مباشرة.
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