كنز في بيتك داخل أقماع الكوسة وأغلي من الذهب وأنتي بترميه تعالي اقولك على فكرة عبقرية هتغير حياتك

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عمر شويل - جدة كنز في بيتك داخل أقماع الكوسا وأغلي من الذهب ، الكوسة من الخضروات التي يتم استخدامها وتحتوي على العديد من الفيتامينات المفيدة للجسم كما انها من الخضروات الرخيصة نسبيا, ويمكن تحضير الكوسة بأكثر من طريقة واهمها محشي الكوسة, ولحشو الكوسة يتم التخلص من الاقماع التي تعد كنز لا يمكن الغني عنه بسبب فوائده التي لا تقل اهمية عن فوائد الكوسة, وتستخدم اقماع الكوسة في فرد الشعر بشكل طبيعي, والتخلص من التجعد بشكل طبيعي دون الحاجة الي استخدام اي كريمات فرد كيميائية تسبب تلف للشعر, وخلال هذا المقال سنوضح طريقة فرد الشعر بأقماع الكوسة.

طريقة التخلص من تجعد الشعر باستخدام اقماع الكوسة

اقماع الكوسة من افضل المكونات الطبيعية التي لها تأثير قوي على الشعر المجعد حيث تحتوي على نسبة كبيرة من البروتين التي يغذي الشعر, ويساعد في التخلص من التجعد في الشعر ويساعد في التخلص هيشان الشعر, ويرطب الشعر بشكل جيد ويساعد في علاج تقصف الشعر, وتحتوي على العديد من الفيتامينات التي تغذي الشعر, ويتم تحضير خلطة اقماع الكوسة كالتالي:-

يتم غسل اقماع الكوسة جيدا وتوضع في اناء على النار وبعد ذلك يتم وضع عليها كمية من الماء.

يرفع الخليط على النار ويترك حتى يغلي تماما, وبعد ذلك يتم رفعه من النار ويترك حتى يبرد.

يتم وضع الخليط في الخلاط ويخلط حتى يصبح قوامه ناعم, وبعد ذلك يوضع عليها ربع كوب من زيت الزيتون.

يوزع الخليط على الشعر بكل اجزاؤه حتى ويترك ساعتين وبعد ذلك يتم شطف الشطف.

طريقة فرد الشعر بأقماع الكوسة والزبادي

اقماع الكوسة من طرق فرد الشعر الامنة جدا على الشعر, ويتم استخدامها مع الزبادي لتقليل التجعد في الشعر وعلاج الهيشان, والتخلص من تساقط الشعر وزيادة كثافته, ويتم تحضيرها بسلق اقماع الكوسة ووتهرس جيدا ويضاف عليها معلقتين من الزبادي وبعد ذلك يتم فرد الخليط على الشعر من كل اجزاءه وتترك على الشعر ساعتين ويغطي الشعر بفوطة مبللة بماء دافئ وبعد ذلك يتم شطف الشعر جيدا بماء بارد باستخدام نوع مناسب من الشامبو.

فرد الشعر الخشن والمجعد باستعمال الخميرة

يمكن فرد الشعر الخشن التخلص من تجاعيد الشعر باستعمال مكون موجود في منزلك سيدتي بعمل بصورة كبيرة على فرد شعرك وجعله ناعم حرير مثل الهنديات والتخلص من تجاعيد الشعر الخشن في أيام قليلة فقط يمكن عمل ذلك بسهولة عن طريق استخدام كيس خميرة فيعمل على فرد الشعر بسرعة الصاروخ في وقت قليل جدا قومي بدهن شعرك بماسك الخميرة وسوف تتخلصين من تجاعيد الشعر

طريقة عمل كيراتين الفازلين لفرد الشعر

يمكن فرد الشعر الخشن التخلص من تجاعيد الشعر باستخدام كيراتين منزلي هو كيراتين الفازلين قومي بدهن شعرك الخشن بالفازلين مع إضافة ملعقة من النشا وملعقة من زيت الزيتون ثم قومي بتكرار هذه الوصفة يومياً ستلاحظين نعمونة وفرد الشعر بسهولة شديدة جدا في وقت قليل قومي بتجربة هذه الوصفة مره اخري التخلص من تجاعيد الشعر الخشن نهائيا

طريقة عمل كيراتين النشا وزيت الزيتون لفرد الشعر الخشن

يمكن فرد الشعر الخشن بسرعة الصاروخ باستخدم مكون خطير موجود في منزلك هو النشا وزيت الزيتون قومي أولا بوضع ملعقة من النشا مع ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة من زيت الخروع علي بلع كوب من الشامبو الخاص بكي ثم قومي بدهن الشعر قبل الاستحمام وضعي هذا الخليط مع الفرك ثم قومي باستعمال هذه الخلطة يوميا سوف تلاحظين الفرق في شعرك سيصبح حرير