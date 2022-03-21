طريقة عمل صينية البط لعزومات رمضان الكبيرة

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طريقة عمل صينية البط، في شهر رمضان أهم ما نرغب به هو تحضير الطعام المناسب للصيام الذي يعطينا الطاقة الكافية للصوم اليوم التالي وخاصةً أصناف الطعام التي تلائم العزائم والزيارات، ولا يمكننا أن ننكر أن وصفة صينية البط لا غنى عنها في مثل تلك العزائم لذلك نعرفكم على طريقة عمل صينية البط في السطور القادمة. طريقة تحضير البط المشوي مكونات البط المشوي بطة واحدة كبيرة الحجم كاملة.

ورقتي غار.

نصف ملعقة من الحبهان والقرفة.

وربع ملعقة لها حجم صغير قرنفل ومستكة.

ملعقة ذات حجم صغير ملح وفلفل.

عودين من الكرفس.

حبتان بصل بحجم متوسط.

كمية من صلصة الطماطم حسب حجم البطة.

ثلاثة إلى خمس خمس ملاعق من السمنة. خطوات التنفيذ يجب أن تنظف البطة جيدًا وينزع عنها الريش وغسلها بماء وخل وملح. بعد ذلك توضع في قدر عميق كبير مضاف له كافة المقادير السابقة للسلق من الكرفس والبصل وما إلى ذلك. يستغرق سلق البط فترة من ساعتين حتى ساعتين وربع لتمام السلق. بعد النضج نخرج البطة من القدر وتغطى بكمية الصلصة مع الفلفل الاسمر والملح. ومن ثم يوضع في صينية الفرن لتأخذ بعض الوقت في التسوية وتصير ذات لون ذهبي. طريقة عمل البط بالبرتقال تضيف تلك الطريقة للبط مذاقًا أفضل للكثير إذ تتكون من: بطة ذات حجم متوسط.

ملعقة لها حجم كبير من الزنجبيل المفروم والثوم المفروم وعسل أبيض وبهارات دجاج.

عدة شرائح من الزنجبيل الطازج.

ثلاث ملاعق ملح لها حجم كبير.

برتقال كبيرة الحجم تقشر وتقطع شرائح رفيعة.

وكوبين من عصير البرتقال الفريش.

ملعقتين حجم كبير صوص صويا وسكر. طريقة التنفيذ تنظف البطة جيدًا ونتأكد من إزالة الشعر والدهون منها جيدًا. ومن ثم يتم استخدام السكين لقطع جلد البطة برفق بدون أن نصل إلى منطقة اللحم. يتم تتبيل البطة من الداخل بخليط من ملعقة الملح وبهارات الدجاج والمتبقي يتم تتبيل السطح به. ومن ثم يتم وضع الزنجبيل والثوم والبرتقال بداخل تجويف البطة لننتقل بعد ذلك إلى ربط الساقين جيدًا. ويوضع في الثلاجة ليلة كاملة للتتبيل. في اليوم التالي نجهز الفرن على حرارة عالية وفي نفس الوقت نخلط صوص الصويا وعصير البرتقال والسكر والعسل وشرائح الزنجبيل ونضعهم على النار. بعد عشر دقائق من تسخين المزيج نرفعه عن النار. نضع البطة في الفرن ونقليها كل نصف ساعة حيث تظل البطة في الفرن ساعتين حتى ساعتين ونصف. وقبل النضج نضيف لها الصوص حتى يصبح بلون بني. عمر شويل - جدة طريقة عمل صينية البط لعزومات رمضان الكبيرة - ثقفني

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