كوني متألقة بشفايف وردية.. بملعقة نشا اعملي روج الشفايف الثابت بألوان جذابة ومكونات طبيعية 100%

بملعقة نشا اعملي روج الشفايف الثابت بألوان جذابة ، لا يوجد سيدة لا تمتلك أحمر شفايف، بل تمتلك أكثر من نوع ولكن مع الاستخدام المستمر لروج الشفايف قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بها مثل جفاف الشفايف وتشققها، وتحدث هذه المشاكل نظرا لأن روج الشفايف يحتوي على مواد كيميائية التى تضر بالشفايف، لذا اتجهت معظم السيدات إلى البحث عن روج الشفاه الطبيعى الخالي من المواد الضارة للشفاة، ومن هنا سنقدم لك سيدتى طريقة عمل روج الشفايف الثابت بملعقة نشأ واحدة وقولي وداعا لروج الشفاة الضار الذي يكلف الكثير من المال أيضا.

بملعقة نشا اعملي روج الشفايف الثابت بألوان جذابة

لعمل روج شفاه بالمنزل خالى من المواد الكيميائية ستحتاجين إلى ؛

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة واحدة من زيت اللوز الحلو.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبيعى.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند الطبيعي.

بعض من زبدة الشيا.

وأخيرا لإعطاء لون جذاب ضعى لون طعام تفضيله.

كيفية تحضير روج شفاه طبيعى بملعقة نشا

أولا عليك عمل حمام بخار للفازلين حتى يذوب .

ثم نقوم بوضع الزيوت التى سبق ذكرها على الفازلين.

عليك بالتقليد الجيد حتى تنسجم جميع المكونات معا.

نضع لون الطعام المفضل مع التقليب المستمر.

نضع المزيج في الثلاجة لبعض الوقت.

ثم نستخدمه بعد مرور يوم كامل بعد إعداده.

طريقة إعداد مرطب للشفاة

تحتاج الشفاة إلى ترطيب خاصة في فصل الشتاء، قد تشقق الشفايف ويلحق بها الضرر لذا سنقدم لك سيدتى طريقة تحضير مرطب الشفاة بالمنزل بأبسط المكونات، ستحتاج الى؛

ملعقة من العسل الأبيض

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة إعداد مرطب الشفاه؛