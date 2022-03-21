بنصف كوب من الحليب اعملي الشعيبيات السوري بمكونات بسيطة وغير مكلفة

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تعد الشعيبيات السوري من الفطائر الشهية التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في البيت، كما تتكون هذه الفطائر من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل بيت وهي الدقيق والسمن والجبن، كما أن طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، ويمكن حشوها بالجبن ورشها بالقطر والفستق، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل الشعيبيات بطعم رائع في البيت.
مقادير عمل الشعيبيات
لتحضير الشعيبيات الشهية بمكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-
- ربع كوب من السمن.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- نصف كوب من الحليب.
- ملعقتان كبيرتان من مربى زهر البرتقال.
- ٣ أكواب من الدقيق.
- كوب من الشربات.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف كوب من الزبادي.
- ملعقتان كبيرتان من الفستق.
- نصف كوب من الزيت.
للحشو
- جبن كريمي.
طريقة الإعداد والتحضير
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير الشعيبيات بسهولة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الحليب مع الدقيق ونخلطهم جيداً، ثم نقوم بإضافة الزيت مع الزبادي والبيكنج بودر مع العجن حتى نحصل على عجينة طرية.
- بعد ذلك نغطيها ونتركها جانباً لمدة لا تقل عن ٤ ساعات حتى ترتاح، ثم نقوم بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة.
- ثم نرش سطح بالدقيق ونقوم بفرد العجين مع رشه بالنشا حتى يصبح سهل الفرد.
- نقوم بتوزيع الكرات فوق بعضها ولفها على شكل إسطواني، ثم نقوم بتقطيعها إلى شرائح.
- ثم نقوم بفرد الشرائح قليلاً ثم نحشوها بالجبن، ثم نغلق العجينة جيداً، بعد ذلك نفردها في صينية مدهونة بالسمن ونرص به الفطائر مع دهن وجهها بالسمن.
- بعد ذلك ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية حتى تأخذ اللون الذهبي.
- ثم نخرجها من الفرن ونضعها في طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم مع رشها بالشربات ومربي البرتقال والفستق.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق حلوى شعبيات لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
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