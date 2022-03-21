بنصف كوب من الحليب اعملي الشعيبيات السوري بمكونات بسيطة وغير مكلفة

تعد الشعيبيات السوري من الفطائر الشهية التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في البيت، كما تتكون هذه الفطائر من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل بيت وهي الدقيق والسمن والجبن، كما أن طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، ويمكن حشوها بالجبن ورشها بالقطر والفستق، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل الشعيبيات بطعم رائع في البيت.

مقادير عمل الشعيبيات

لتحضير الشعيبيات الشهية بمكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

ربع كوب من السمن.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من الحليب.

ملعقتان كبيرتان من مربى زهر البرتقال.

٣ أكواب من الدقيق.

كوب من الشربات.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من الفستق.

نصف كوب من الزيت.

للحشو

جبن كريمي.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير الشعيبيات بسهولة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-