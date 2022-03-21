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عمر شويل - جدة طريقة عمل فيتوتشيني بالجمبري مثل المطاعم الجاهز عمل فيتوتشيني بالجمبري مثل المطاعم الجاهز يعتبر فيتوتشيني بالجمبري من أكثر على الأطباق الرئيسية المفضلة لدى الكثير من الاشخاص يحبون تناولها في المطاعم التي تقوم بتجهيزها بطريقة شهية ولذيذة بجانب أنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم وتعمل على تقوية جهاز المناعة، وبالتالي سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة طريقة عمل فيتوتشيني بالجمبري بالمكونات والخطوات المطلوبة ولن تحتاج الكثير من الوقت عند تجهيزها فى المنزل.

عمل فيتوتشيني بالجمبري

المكونات، كيلو جمبري جامبو و 500 جرام مكرونة فيتوتشيني وبصلة مقطعة ناعمة و 4 فصوص من الثوم وملعقة صغيرة من خل التفاح وعصير الليمون وأربع ملاعق من البقدونس الناعم وملعقة من التوابل الايطالية وثلاث ملاعق من الزبدة ونضع ملعقة صغيرة من الفلفل الحار والفلفل المجروش ملعقتين من زيت الزيتون وبشر الليمون ونضع ملعقة من البابونج والفلفل وملعقة من الملح ومرقة جمبري وكريمه خفق وبارميزان مبشور.

طريقة تحضير فيتوتشيني بالجمبري

في الخطوة الأولى يتم سلق المكرونة في الماء المغلي وإضافة الملح وزيت الزيتون وبعد ذلك يتم وضعها فى المصفاة بعد ذلك.

في الخطوة التالية نقوم بتجهيز وعاء كبير ونضع في الجمبري والتوابل ثم نقوم بتجهيز مقلاة ونضع فيها الزيت والزبدة ونقوم بتشويح الجمبري ثم يتم وضع الجمبري جانباً ويتم استخدام نفس هذه المقلاه ووضع قطعة من الزبدة ونقوم باضافة البصل والثوم.

هي الخطوة التالية نقوم بوضع الخل مع مرق الجمبري وإضافة البصل وتوضع كل المكونات مع بعضها حتى تغلي ثم نقوم باضافة الكريمة وتترك حتى تصبح ثقيلة ثم نقوم بوضع الليمون والشبت والجبن البارميزان والجمبري ثم يتم اضافة الصوص على المكرونة وتزيينها بالجمبري وتناولها وبالهناء والشفاء.