نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الفراخ البانيه المقرمشة مثل الجاهزة في البيت في المقال التالي
وجبة الدجاج من أشهر أنواع الوجبات التي تعرف في العالم كله، وهي من أنواع اللحوم المحببة والمقربة من الجميع، وهناك الكثير من الوصفات التي يمكن إعداد لحم الدجاج بها، وأبرز تلك الطرق الدجاج البانيه والذي يعتبر من الوصفات المحببة والمقربة من الصغار قبل الكبار، وتتميز الفراخ البانيه بالطعم المقرمش واللون الذهبي المميز، وعادة ما تقوم ربات البيوت بشراء الدجاج البانيه من المطاعم المخصصة، أو من السوبر ماركت جاهز على التحمير، ولكن في الوقت الحالي الكثير من الأمهات تحرص على عدم تقديم الأكلات الجاهزة أو المصنعة لعائلتها للحفاظ على سلامتهم، ويزداد البحث بشكل كبير للغاية عن طريقة عمل الفراخ البانيه في البيت، فتابعونا من خلال هذا المقال لنطلعكم عن الطريقة السهلة لتحضير الفراخ البانيه المقرمشة.
مكونات الفراخ البانيه المقرمشة
يمكن بكل سهولة جداً إعداد أحلى فراخ بانيه مقرمشة في البيت، وهذا بكل سهولة ودون تعب ولا مجهود، بالإضافة إلى مكونات صحية لم تصر الجسم بأي شيء، ومكونات تلك الوصفة ليس باهظة كما تعتقد بعض ربات البيوت، وأبرز ما تحتاج إليه التالي:
- صدور دجاج بانيه.
- ملعقة كبيرة نشا.
- كوب دقيق.
- ملعقة كبيرة ثوم بودر.
- ملعقة كبيرة بصل بودر.
- ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- شطة.
- ملح.
- 2 ملعقة صغيرة كركم.
- 2 ملعقة صغيرة بابريكا.
- زيت غزير للقلي.
طريقة تحضير الفراخ البانيه المقرمشة
- في البداية يتم بتنظيف صدور الدجاج جيداً بالماء، ثم نقوم بنقعها في محلول من الملح والليمون والخل لمدة نصف ساعة، ثم ترفع من الماء ويجفف تماماً من الماء.
- نضع قطع الدجاج في طبق وتتبل بالشطة والملح والفلفل الأسود، وتترك جانباً قليلاً.
- في طبق صغير نخلط النشا مع البيكنج بودر و القليل من الدقيق، ثم نأخذ الباقي من الدقيق ويخلط مع التوابل المذكورة.
- نضع قطع البانيه في خليط الدقيق والتوابل، ثم في الماء الساقع ويليه خليط الدقيق والنشا.
- نضع الزيت الغزير في طاسة واسعة ويرفع على النار، ونقوم بقلي قطع الدجاج فيه مع التقليب المستمر حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي.
- نخرج البانيه من الزيت ويترك على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت الموجود به، ويقدم بالهناء والشفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الفراخ البانيه المقرمشة مثل الجاهزة في البيت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.