طريقة عمل الفراخ البانيه المقرمشة مثل الجاهزة في البيت

وجبة الدجاج من أشهر أنواع الوجبات التي تعرف في العالم كله، وهي من أنواع اللحوم المحببة والمقربة من الجميع، وهناك الكثير من الوصفات التي يمكن إعداد لحم الدجاج بها، وأبرز تلك الطرق الدجاج البانيه والذي يعتبر من الوصفات المحببة والمقربة من الصغار قبل الكبار، وتتميز الفراخ البانيه بالطعم المقرمش واللون الذهبي المميز، وعادة ما تقوم ربات البيوت بشراء الدجاج البانيه من المطاعم المخصصة، أو من السوبر ماركت جاهز على التحمير، ولكن في الوقت الحالي الكثير من الأمهات تحرص على عدم تقديم الأكلات الجاهزة أو المصنعة لعائلتها للحفاظ على سلامتهم، ويزداد البحث بشكل كبير للغاية عن طريقة عمل الفراخ البانيه في البيت، فتابعونا من خلال هذا المقال لنطلعكم عن الطريقة السهلة لتحضير الفراخ البانيه المقرمشة.

مكونات الفراخ البانيه المقرمشة

يمكن بكل سهولة جداً إعداد أحلى فراخ بانيه مقرمشة في البيت، وهذا بكل سهولة ودون تعب ولا مجهود، بالإضافة إلى مكونات صحية لم تصر الجسم بأي شيء، ومكونات تلك الوصفة ليس باهظة كما تعتقد بعض ربات البيوت، وأبرز ما تحتاج إليه التالي:

صدور دجاج بانيه.

ملعقة كبيرة نشا.

كوب دقيق.

ملعقة كبيرة ثوم بودر.

ملعقة كبيرة بصل بودر.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

شطة.

ملح.

2 ملعقة صغيرة كركم.

2 ملعقة صغيرة بابريكا.

زيت غزير للقلي.

طريقة تحضير الفراخ البانيه المقرمشة