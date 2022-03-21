نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل فول بالزيت الحار زي مطاعم الفول الشهيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل فول بالزيت الحار يعتبر الفول من أكثر الأطباق الرئيسية التي لا يمكن الاستغناء عنها بشكل دائم سواء على وجبه الإفطار أو العشاء وبالتالي تهتم الكثير من السيدات المنزل بالبحث عن طريقه عمل فول بالزيت الحار في المنزل بطريقه شهية مثل التي يتم شراؤها من المطاعم الجاهزة والتي تتميز بمذاق شهي ولذيذ، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة مقادير وخطوات عمل فول بالزيت الحار بشكل تفصيلي.

طريقه عمل فول بالزيت الحار

المكونات، طبق فول مسلوق وربع كوب من الزيت الحار وملعقتين من الطحين وفلفل أحمر أو أخضر مقطع شرائح و2 فص الثوم والطماطم شري وبقدونس وشبت وخبز بلدي للتقديم.

طريقه تجهيز فول بالزيت الحار

في الخطوة الأولى أن نقوم بوضع جميع المكونات مع بعضها في الكبه بدون اضافة الفلفل الحار أو الطماطم الشيري.

تخلط المكونات مع بعضها حتى تصبح متجانسة ثم بعد ذلك نقوم بوضع الفرن مع الخضرة وتقلب المكونات مع بعضها.

في الخطوه التالية يتم تسخين الزيت على النار وإضافة الطماطم وبعد أن تذبل نقوم بإضافة الفلفل الحار ثم نضع الفول وتقلب المكونات مع بعضها لمده خمس دقائق ثم يتم رفعها من على النار ووضعه فى أطباق التقديم وتناوله بجانب الخبز البلدي السلطة الخضراء وبالهناء والشفاء.

عمل فول بالسمنه البلدي

المكونات، فول مدمس وسمنه بلدي وملح وفلفل وملعقة من البابريكا والشطه وملعقه من الكمون والكزبره الجافه وثوم مفروم.

طريقه التحضير

يتم تسخين السمن فى وعاء مناسب وإضافة الثوم ثم يتم إضافة الفول والتوابل وتقلب المكونات مع بعضها وتترك على نار هادئة ثم وضع الماء في حال الحاجه وبعد ذلك يتم وضع السمن على الوجه وتناوله.