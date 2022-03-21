نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعداء على مائدتك تصنف من أخطر الأطعمة التي تدمر صحتك بالتدريج في المقال التالي

عمر شويل - جدة الأطعمة الأخطر على مائدتنا، والأطعمة اليومية التي نتناولها، دون الانتباه إلى ما الذي ستفعله، هذه الأطعمة في أجسادنا، فالطعام الشهي والأكلات والمختلفة ،وما نحب أن نأكله، والأكثر الذي نفضله، والأطعمة التي نعدها لعائلتنا وضيوفنا، حيث الطعام من طرق المتعة والسعادة، وإدخال البهجة والإحساس بالشبع، إلي نفوسنا، ولكن دون أن ندرك أن هناك خطر مدمر لصحتنا، في بعض هذه الأطعمة.

أخطر الأطعمة على مائدتك

الخبز الأبيض

الخبز الأبيض يعتبر من الأطعمة الخالية من الألياف والبروتين، والتي لا تمثل أي فائدة غذائية بل ثبت عليما أضرار الدقيق الأبيض، وما يسببه في إعاقة هضم الطعام، وأضرار للمعدة بسبب الجولتين، حيث يزيد خطر إرتفاع إفراز الأنسولين.

اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة مثل البسطرمة، والنقانق، والسجق، والسلامي، واللحوم المدخنة، وغيرها من أشكال اللحوم المصنعة، التي تسبب إرتفاع ضغط الدم، حيث حذرت منظمة الصحة العالمية، أن هذه اللحوم من مسببات الأمراض السرطانية، لإحتوائها على مادة النيتروزامين.

مكعبات المرق

تحتوي مكعبات المرق، على مكونات صناعية، و مستويات عالية من الأملاح، كما أنها تحتوي على عناصر تعمل على زيادة الإحساس بطعم المأكولات، التي تستخدم فيها مما يؤثر سلبا علي مستوي الضغط والسكر وفي الدم.

الأغذية المعلبة

تعليب الأغذية هي عملية تسمح لنا، بتخزين المأكولات من سنة إلى خمس سنوات، مما يؤدي إلى تلف الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، مثل فيتامين سي، وذلك بسبب الحرارة العالية، المستخدمة في تعليب البضائع.

الصودا

المشروبات الغازية التي تسبب ارتفاع مستوى الدوبامين، لتزيد إحساسك بالسعادة، حيث تعمل على زيادة كبيرة في السكريات، وبالتالي تزيد السعرات الحرارية الفارغة، دون أن تؤثر على صحتك بشكل إيجابي، بعد ذلك يتم تحويل كمية كبيرة من السكريات، الغير ضرورية مثله الفركتوز، بواسطة الكبد إلى جلوكوز، التي يخزنها الجسم تلقائيا على شكل دهون، لذلك يمكن شرب العصائر الظازجة، أو اكل الفاكهة كبديل المشروبات الغازية.

السمن النباتي

أثبت علميا ان إحتوائه على الدهون المتحولة والمهدرجة، يسبب خطرا كبيرا على صحة القلب، ومخاطر أخرى تتعلق بالنوبات القلبية، والكثير من المخاطر الأخرى، وهناك العديد من البدائل أهمها الدهن الحيواني الطبيعي، وزيت بذر الكتان.